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紅裙女闖公路「一字腿」攔運鈔車 疑精神失常擋車頭又跨又騎

香港01 / 李納德
女子突破走出馬路做出一字腿攔下一輛運鈔車。（微博影片截圖）
女子突破走出馬路做出一字腿攔下一輛運鈔車。（微博影片截圖）

有什麼急事要攔車揮揮手就好，千萬別衝出馬路！日前，中國廣西一條公路出現一幕奇景，一名穿著性感的女子，突衝到馬路中央做一字腿攔下一輛運鈔車，令10多輛車阻塞。這名女子時而趴在車上，甚至張開雙腿騎上車頭，動作非常不雅。有目擊者認為女子可能有精神問題，警方其後將她帶走調查，不過有網友認為她行為似吸了毒，而且她衣著清涼，員警恐怕不好下手抓。

事件發生於5月14日廣西南寧，有民眾目擊一名衣著性感女子走出馬路，穿上一身紅色大露背高叉連身裙，突然做出一個一字腿，攔住一架武裝運鈔車，做出一字腿後疑似發現自己走光，又拉低一下裙子掩蓋內褲位置。

女子做出一字腿後未有離去，又離奇趴在運鈔車的引擎蓋上，一度整個人跨坐在保險桿上，就像騎在車頭一般，有時雙手按著車頭作勢推車，又疑似跳起舞來。現場有多人圍觀，警方趕到現場將女子壓下並上手銬帶走，案件仍然在查。

有目擊者指該女子的動作怪異，看起來精神不太正常，而已她擋住了好多輛車，約有8輛至10輛。不少網友看完影片後，稱女子行為像吸完毒，否則可能是精神有問題，而她的衣著較少布料使警員都不好下手抓，又笑言中間還練了一下九陰白骨爪。但有人認為女子可能是想當網紅，也可能故意喝酒裝想出名、為了紅真的豁出去了。

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文章授權轉載自《香港01》

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