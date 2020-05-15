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手機掉烏江8個月找回竟能開機 網暴動求同款防水袋

香港01 / 記者彭琤琳／綜合報導
手機掉河裡8個月，被人撿到送回竟完好無缺。圖擷自weibo
手機掉河裡8個月，被人撿到送回竟完好無缺。圖擷自weibo

手機跌入江中8個月後也能尋回？這段不可思議的奇遇發生在貴州貴陽的周先生身上。去年9月，周先生在遵義烏江乘獨木舟期間，裝在防水袋內的手機掉進江中後消失不見。今年5月周先生接到一個陌生來電，對方稱在江底撿到了他的手機，更免費將手機寄還。

根據外媒報導，周先生去年9月中旬到烏江攝影，與朋友乘坐獨木舟在江上遊玩。他表示當時見到烏江水特別清，看見水中的魚就去捉，裝在防水袋的手機則不慎滑落江中。待船行至岸邊，周先生才發現手機不見了，但他看到江流湍急，心想即便有防水袋保護，恐怕也找不回來，因此沒有採取進一步行動。

直到今年五一假期，周先生突然接到來電，一位姓劉的男子詢問他是不是某部手機的失主。周先生先是覺得有些詫異，後來才想起自己去年在烏江中跌手機的事情。雙方經溝通後，周先生得悉最近在烏江水位較低，劉男捕魚時意外發現一部手機，並通過手機保護套內的名片找到周先生的聯繫方式。

劉男隨將周先生的手機通過寄件方式送還，也沒有收取任何報酬。周先生則表示，自己從來沒想到過能把手機能失而復得，最神奇的是他發現手機還能正常開機，並且因為打開了定位功能，還保留著最後使用的軌跡，記錄下了一部手機的「烏江漂流記」。

貼文一出，網友留言回應，「求同款防水袋」、「同款手機袋雖好，但同款好人卻不好找」、「確定不是防水袋廣告嗎？」、「一時竟沒看懂是手機廣告，還是防水袋必要性宣傳，還是禁塑廣告」、「還是有很多滿懷善意的人。真好！」。

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文章授權轉載自《香港01》

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