抖音上認識…成都女愛上癱男 追愛700里照顧他

半年多前，50歲的成都大姐張霞（化名）通過抖音結識了身患漸凍症癱瘓的男子朱治金，透過網路上交流一段時間後，兩人發展為戀人關係。日前，張霞決定開700公里車前去陝西大山小村裡，照顧朱治金的生活起居。

紅星新聞報導，45歲的朱治金已癱瘓近20年，他有一個兄弟在外務工，家裡還有一個老父親，但對他的照顧常常難以顧及。

朱治金2019年底開了抖音帳號，發布一些自己生活的視頻。他大多數日常生活，都只能圍著他的那張木床。生活所需物品都放在窗邊伸手可及的範圍內，如果超出範圍，就得需要他人幫忙。

目前，他的帳號有60個視頻，1.5萬粉絲。畫面的場景很單一——他坐在床上，吃力地做飯、洗腳、洗臉……

遠在成都的張霞看到了朱治金的視頻，她覺得這是一個太不容易的男人，太堅強了。兩人添加了微信，聊了起來。張霞發現，朱治金「雖然行動不便，但聊下來感覺比很多人都靠得住」。

看著朱治金的情況，張霞思量再三，決定前去照顧。見到張霞，朱治金激動不已，「我感覺真的太詫異了，沒想到她真的過來了」。

朱治金家的條件並不算好，住在大山之中，日常生活基本靠低保。張霞一到就開始忙活起來，忙著收拾物品，為朱治金打理生活，往家裡增添一些生活物品。

村幹部黃宗虎介紹，朱治金是低保戶，村裡一直對其幫助，但也只能是物質上的幫助，生活起居就難以顧及了，「她來了後，這麼久以來，還挺好的，朱治金精神狀態都好了很多」。

張霞說，自己此前有過婚姻，但後來離異一個人生活。而從成都去到一個村子，面對一個癱瘓的男人，張霞說她不是一般人，一般人是沒有這個勇氣的。

目前兩人「算確定了戀人關係了」，張霞表示希望能一直照顧朱治軍，「他是靠得住的，之前還捐獻了遺體，也能很堅強地去過自己的生活」。

她說，希望在自己的照顧下，朱治金能夠站起來，還能帶他到處走走。「現在出門要背，上下車也很不方便」。