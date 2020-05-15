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熔噴布賣翻 義烏商人3個月能賺數億

世界日報 / 中國新聞組／北京15日電
台州一家熔噴布企業的機器，幾個月來幾乎就沒有停過。圖／取材自錢江晚報
台州一家熔噴布企業的機器，幾個月來幾乎就沒有停過。圖／取材自錢江晚報

一場新型冠狀病毒疫情，讓口罩成為最搶手的貨品，也帶火了上游的熔噴布產業。浙江義烏有人就因為這塊「布」，三個月賺了好幾億（人民幣，下同）。

錢江晚報報導，熔噴布中介商錢永（化名）每天電話接到手軟，全是催著要買熔噴布的，有人甚至帶著上百萬的現金趕來拿貨。自新冠病毒疫情以來，製作口罩最重要的材料熔噴布需求大增，錢永從事熔噴布中介商才半年時間，熔噴布機就成了他的印鈔機。

「這是真正的熔噴，機器噴出來的布。」錢永指著一家熔噴布公司裡一個全自動機器說，原料顆粒輸入後，通過一米多長的噴頭，噴出一捲捲白色的像棉絮一樣的熔噴布。它們被捲成一捲捲，每一捲重十公斤，剛下線，就被搬上等待的大貨車運往中國各地。「往年，這樣的一台機器只要一、兩百萬元，現在哪怕出到上千萬元的價格，也很難買到。」

錢永一開始是賣口罩的，隨著疫情的控制和政策變化，他開始做熔噴布買賣。他的一家公司客戶原本只生產各種原料，疫情爆發後，公司立即將所有機器全部用於生產熔噴布原料，因要貨的人太多，整條生產線沒日沒夜的運行，賺來的鈔票就像雪球一樣越滾越大。

這一天，錢永大致算了一下，他一共賺了兩萬多塊錢，這還只是平常日。三個急著來找錢永看樣品的義烏人說，在義烏，有個老闆三個月賣熔噴布賺了好幾億元。

熔噴布好賺還有這個例子。錢永說，曾有一批從無錫趕來的客戶，在汽車後備箱裡放著100多萬現鈔，上門要買熔噴布，「我活了幾十年，第一次看到堆得像座小山的現金擺在面前。」還有一個客戶天天打電話來，一定要往他帳上打錢，只為了買到熔噴布，這也讓他驚訝「他們怎麼可以這麼有錢。」

萬花筒/一塊布讓人陷入瘋狂！浙江義烏有人3個月賺了幾億 肇瑩如
萬花筒/一塊布讓人陷入瘋狂！浙江義烏有人3個月賺了幾億 肇瑩如

但不是每筆生意都能賺錢，報導說，市面上熔噴布的質量差別巨大，不懂的人很容易受騙。錢永一個員工從江蘇一家工廠採購了一批貨，賣出去後才發現貨物不達標，客戶要求退貨，但廠家不給退，只能砸在手裡，虧了幾十萬。

「以前，有個辦法可以最快判斷一批熔噴布的好壞，就是用打火機去點，差的布用火一點就會燒起來。」錢永說，但現在沒那麼簡單了，「有的廠家會把差的布混在好的布裡面，這就很難分辨清楚了。」

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