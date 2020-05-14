一餐吃下10個包子4隻雞腿30支雪糕 女暴食胃被撐到骨盆腔

大陸河南一名女子因被男友嫌胖，進行節食減肥，但沒想到過度節食後讓她出現暴食症狀，她在一餐中吃下了10個包子、4隻雞腿、30支雪糕等，把自己吃進了醫院，就醫後醫生表示女子的胃已經被撐到骨盆腔的位子，導致肚子硬得像木板，若沒有及時處理恐怕會引起穿孔或胃破裂，造成生命危險。

根據「看看新聞」報導，大陸河南一名25歲李姓女子因在一餐中吃得太多，結果差點送命。女子因被男友嫌棄肥胖，於是開始不健康的節食減肥，但因為節食過度，導致她一看到食物就會控制不住自己，開始暴飲暴食。

根據報導，女子在就醫前吃了10個包子、4隻雞腿、3000毫升的奶茶和30支雪糕，醫生表示她的肚子硬得像木板一樣，其他肝臟、脾臟、腎臟等器官都摸不到，如果當時沒有及時處理，恐怕會出現穿孔或者急性胃破裂，可能會導致感染性休克，甚至有生命危險，醫生更說他從醫近30年，從沒看過這麼大的胃。

醫生提到，女子以前就有暴食的病史，但都會在家中催吐把食物吐出來，但這次吐不出來於是就醫，最後在醫生的協助下反覆刺激，女子才把食物吐了出來，而剩下的就經由正常蠕動排洩掉。醫生也提醒民眾，千萬不要用極端方式減肥。