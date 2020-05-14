25歲女喝奶茶喝到進加護病房 搶救26小時撿回命

許多人愛喝奶茶，吃早餐時搭配一杯大冰奶，更是每天必須做的例行公事。大陸一名25歲女子從小就愛喝奶茶，但在某天喝奶茶時血糖竟忽然飆高，她還正覺得口渴時就突然暈了過去，之後緊急送醫在加護病房搶救了26個小時，才撿回一條命。

日前有網友在微博以「你為了喝奶茶有多拚」為題發起討論，吸引浙江一名25歲王姓女子分享親身經歷表示，她從小就愛喝奶茶，每天都必須要喝一杯，就是喜歡奶茶甜甜的感覺，但沒想到卻把自己喝進了ICU（加護病房）。

女子提到，某天她突然吃不下東西，口一直很渴，但怎麼喝水都解不了渴，一開始還以為自己是感冒，但到了醫院吊點滴都沒有好轉，後來她竟突然昏倒，整個人失去知覺站也站不起來，緊急送醫後抽血檢查發現女子血糖竟高達54，是一般正常人的十倍，於是立刻將她送進加護病房，搶救了26個小時才脫離險境。

女子表示家族沒有遺傳病史，自己年紀輕輕才25歲卻罹患嚴重的糖尿病，現在她必須24小時攜帶胰島素注射器，而且吃飯前都要注射胰島素，她感嘆根本沒想到糖尿病會這麼嚴重，並後悔表示「如果以前能少喝幾杯奶茶，這輩子還能多喝幾杯」。而醫生則說現在年輕人慢性病病發率越來越高，尤其糖尿病、高血壓排在首位，一定要多加留意。