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女遊客拗斷兩塊萬年鐘乳石 判賠1萬網友批「好便宜」

香港01 / 李福源
洞內景觀豐富，擁有形態各異的鐘乳石，吸引不少遊客參觀。（微博影片截圖）
洞內景觀豐富，擁有形態各異的鐘乳石，吸引不少遊客參觀。（微博影片截圖）

中國一名何姓女遊客去年10月遊覽四川省古藺縣古郎洞景區，期間拗斷兩塊鐘乳石欲帶回家做擺設，結果遭到起訴；案件近日在四川古藺縣人民法院開審，何女最終被判罰款人民幣2500元（新台幣約1萬元），但不少網友認為刑罰過輕。

古郎洞屬國家4A級旅遊景區，形成於白堊紀年代，至今已有幾億年歷史；洞內景觀豐富，不但有形態各異的鐘乳石，石靈芝、石珊瑚等奇觀亦隨處可見，而鐘乳石的成型往往要上萬年甚至幾十萬年，故此具有極高的觀賞和研究價值。

何女當日在古郎洞景區拗斷了兩塊鐘乳石，長度約30至40公分，然後她丟棄較大的一塊，打算將另一塊較小的帶回家觀賞及做擺設，但被保安人員發現並報警，何女當時解釋稱：「看到鐘乳石五顏六色的，實在是太美了。想到洞裏有這麼多鐘乳石，掰兩根回去應該沒甚麼大不了。就好比在野外摘兩朵花，應該不會破壞到整體的天然景觀。」

網友：鐘乳石委屈大了！

景區負責單位決定提出起訴，案件近日開審，何女身穿白色上衣出庭，低頭表示懺悔，希望公眾能原諒其愚蠢行為，「出門遊玩不該碰景區的一草一木，所以我認真自我反省，也向景區的負責人說聲對不起」。何女終獲輕判賠償人民幣2500元（新台幣約1萬元）。

景區負責人表示，鐘乳石是大自然留給人類的寶貴財富，其價值無法用金錢衡量，一旦損壞即使運用再先進的科學手段也無法復原，強調起訴的最終目的並非獲得賠償，而是要警示和教育部分遊客的不文明行為。

不少網友對對判決表示強烈不滿，留言稱「數萬年才賠2500元，真的太少，鐘乳石委屈大了」、「好便宜，這是號召大家準備好錢一起去掰的意思嗎」、「這樣的懲罰不僅威懾不了當事人，也警示不了群眾，那麼以後人們大可覺得犯這些錯沒什麼大不了，最多賠錢罷了」。

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文章授權轉載自《香港01》

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