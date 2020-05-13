血尿又失禁 婦人從下體挖出放五年變黑發臭紗布

大陸山西大同市一名65歲婦女，五年前做完子宮下垂手術後時常感到身體不適，甚至出現血尿、小便失禁、走路困難等症狀，近日到婦產科檢查，才發現體內竟留有一塊醫用紗布，而且紗布取出時已經變黑發臭，對此原手術醫院堅稱並沒有醫療疏失，讓婦女的兒子感到非常不滿。

根據「澎湃新聞」報導，婦女的兒子譚姓男子表示，母親5年前在同煤集團總醫院做過子宮下垂手術，並認為紗布當時就在體內沒有取出，經過多年，已經造成母親精神以及身體上難以挽回的損失，不僅導致她行走困難、小便失禁、需要帶著尿袋，還要打點滴消炎治療。

譚男表示，母親在手術後就經常感到身體不適，直到後來出現行走困難、血尿、腰痛等症狀，才到原醫院回診，但卻檢查不出結果，於是轉往第三人民醫院檢查婦科，才終於將紗布取出。

幫婦女取出紗布的醫生提到，當時追問婦女的病史，得知她曾做過陰道脫垂手術，而在檢查時發現陰道窺器進不去陰道，由此發現陰道內有異物，後來才發現是一塊紗布，醫生更說「該紗布大小為中紗布，塞得很緊，惡臭且發黑，存在的時間應該不短」，雖然具體時間無法判斷，但陰道感染已經非常嚴重。

不過對此，同媒集團發出聲明表示「在前述手術中確實使用過紗布，但已於術後2天取出，有病程記錄，且術後複查陰道也無異物」，認為總醫院的醫療行為沒有過錯。而大同市醫療糾紛人民調解委員會辦公室接到這起醫療糾紛表示，這件事他們也無法調解，如需調解，需要醫院承認婦女體內存留的紗布是醫院責任，並建議婦女及其家屬可以走醫療事故鑑定和司法等途徑。

對於同媒集團總醫院的答覆，譚男感到相當不滿，並認為「醫院在沒有深入核實的情況下，光憑取出紗布的記錄就草率下結論」，他更表示母親每週換尿袋就要花費80元人民幣（約新台幣340元），家裡已經因病致貧，而父親早在多年前去世，他參軍後又一直待在外地，家裡只有個農村殘疾低收入戶身體不好的弟弟，根本無法承擔鑑定或司法費用，希望同媒集團能給出令人信服的說明。