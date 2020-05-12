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女友酒後失控大鬧 男獻熱吻安撫舌頭竟慘遭「咬斷一半」

聯合新聞網 / 綜合報導
原已準備要一同邁入婚姻的兩人，竟因女方在酒後的失控行徑，讓一切亂了套。示意圖／ingimage
原已準備要一同邁入婚姻的兩人，竟因女方在酒後的失控行徑，讓一切亂了套。示意圖／ingimage

當女友因喝醉在街道上大吵大鬧時，你會選擇怎麼做呢？大陸上海一名男子，與女友一同前往參加婚宴，女友在幾杯黃湯下肚後，竟當街嘶吼著要去酒吧續攤。而該名男子見狀，便趕忙上前安撫，並祭出熱吻想藉此「封」住女友的嘴，卻沒想到他的舌頭竟就這麼被失控的女友咬斷了。女子清醒後，完全忘記自己的所作所為，雖已向男友道歉也有意賠償，但兩人的賠償費用始終談不攏，最終鬧上法院。

根據《中國經濟網》報導，日前上海一名女子，陪同男友一起參加友人的婚禮，過程中兩人都喝了不少酒，女方雖早有些許醉意，卻不願聽從男方勸阻，執意要繼續喝酒。典禮結束後，兩人原決定去棋牌室續攤，但女子下車後，卻突然失控衝到馬路中間，激動地大喊大叫，突如其來的行徑讓一旁的民眾完全嚇傻。

而男方為了安撫女友，趕忙上前祭出熱吻「堵」住女方的嘴，想讓女友停止大聲吵鬧。不料，神智不清的女子卻直接咬斷男子的舌頭，讓他當場血流如注，緊急送往醫院搶救。經過診斷後，男子的舌頭缺損二分之一，喪失基本的味覺功能，也失去部分的語言功能，被鑑定為八級傷殘。

女子清醒後，稱自己完全想不起昨晚做過什麼事，並向男友道歉、賠償10萬元人民幣（約新台幣42萬元）。不過，由於雙方的賠償費用始終談不攏，原本已論及婚嫁的兩人，不僅婚事告吹，還鬧上法院。上海市虹口區人民法院近日也公開審理此案，最終判決女方應賠償男方醫療費、殘疾賠償金等共44萬元人民幣（約新台幣185萬元）的費用。

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