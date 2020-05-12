擔心疫情又想運動...武漢男戴口罩夜跑4公里 竟「肺炸」了

武漢一位26歲的男子張平（化名），出門運動又擔心疫情，所以就戴著口罩出門慢跑，跑了約四公里後，突然覺得呼吸吃力、胸口疼痛，但醫院檢查後發現竟然是肺部破掉了。醫師提醒，瘦高體型的運動愛好者要特別小心自發性氣胸的可能性。

環球網報導，張平個子長得很高，人也比較瘦，但平時不怎麼愛運動。由於疫情期間都待在家裡，他決定加強鍛鍊，半個多月前，他開始每天晚飯後到戶外夜跑。

日前，張平跑了四公里後，突然感到胸口有些隱隱作痛，呼吸也變得吃力。一開始他以為是戴著口罩出現的憋悶和不適，仍然堅持著再跑了500米，隨後忍痛步行回家了。回家後出現胸口劇烈疼痛、呼吸困難，家人將他緊急送醫，醫師檢查發現，原來他的左側肺部破了，如果再晚一點就醫，可能有生命危險。

經診斷，張平為自發性氣胸，左肺被嚴重壓縮90%，並將心臟推向右側，如果再晚點就醫會有生命危險。隨後，醫師為他進行了胸腔鏡肺大泡切除術，才轉危為安。

醫師介紹，氣胸多發於有慢性肺部疾病的老人；身材瘦長的青少年男性也是氣胸的多發人群。因為這種身材的男性胸腔較長，一旦肺部發育不健全，存在先天性肺大泡，此時如果再從事劇烈運動，使得肺內壓力驟然升高，容易導致肺大泡突然破裂，導致空氣從肺部進入胸腔。

醫師提醒，很多跑步愛好者戴口罩在戶外跑步，戴口罩運動會導致通氣阻力明顯增加，通氣量下降，人會感覺呼吸不暢、難受，同時由於氧氣攝取不足，會導致心肺負擔加重，對心肺造成損傷，嚴重的會有猝死風險，因此，建議民眾戴口罩時不要進行劇烈運動。