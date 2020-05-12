帶領全班學生跳舞應援肖戰 江蘇粉絲老師被停職

人氣男星肖戰因電視劇《陳情令》暴紅，但人紅是非多，近日是他的粉絲又惹事了！網傳「為人師表」的小學老師近日公開組織全班學生，為自己的偶像肖戰跳舞應援，並錄下影片發到了網上，引起教育局關注調查，最終老師被停職停課。

事發在江蘇宿遷的一所小學，據觀察者網報導，一位博主11日掛出了一段肖戰的應援影片，畫面中疑似有兩個身為肖戰粉絲的老師，在教室裡組織起全班小學生給肖戰應援，跳著肖戰新歌的舞蹈不說，小學生們還齊聲大喊口號：「肖戰哥哥你很好，我們很喜歡，衝啊！」、「肖煙四起，為戰而來！」

影片曝光，隨即引起大批網友聲討，有人痛批，「還有師德嗎？想傳遞給學生什麼價值觀」、「最煩這些明星腦殘粉了」。

該博主質疑，兩人很可能是在響應肖戰團隊發起的「光點舞挑戰」，因為她們發布影片的時候都曾帶了「光點舞挑戰」標籤。

網友紛紛質疑，「孩子們能如此整齊地做手勢、喊口號，是排練了多久？是用課間時間還是課餘時間？學校知道嗎？家長們知道嗎？」

揚子晚報報導，宿遷市沭陽縣教育局11日下午針對此事作出調查處理，學校對當事老師作出停職停課的處理，教育局並對該教師所在學校的校長誡勉談話，當事老師認識到自己的錯誤，寫了檢討。