十歲男童耳朵長出濃密「黑色森林」 醫：戴耳機搭壞習慣惹禍

習慣戴「入耳式」耳機的朋友們要小心了！如果出現以下這個案例的症狀，建議還是趕緊去耳鼻喉科看醫生比較好。北京一名十歲男童最近常說聽不太清楚，耳朵很癢，於是媽媽帶他到兒童醫院就診。

沒想到醫生檢查完後意外在男童外耳道內發現一片「黑色森林」，原來是長了「絨毛狀真菌絲團」，經過詳細的問診，醫生斷定這種霉菌的生成來源與男童長期戴入耳式耳機有關。

據搜狐健康報導指出，男童因為長期佩戴入耳式耳機，導致外耳道內不通風，局部發熱又潮溼，加上他常喜歡挖耳朵，使得耳道黏膜受損，給了霉菌有機可趁的機會。

耳鼻喉科醫生吳宇華表示，耳朵「長毛」的病例不在少數，好發在亞熱帶地區，尤其是在春夏交替，氣溫升高、空氣潮溼的季節最容易發生，有利的因素提供了霉菌良好的生長環境。

吳宇華說，外耳道霉菌病症早期沒有明顯徵狀，等到霉菌入侵上皮後就會出現耳內癢、悶漲等不適感，甚至會和脫落上皮等組成痂皮阻塞外耳道，與鼓膜接觸時會引起耳鳴及聽力下降，更嚴重者會有明顯的耳痛。

而防止感染這種霉菌較佳的方法就是減少佩戴入耳式耳機的時間。另外，保持耳道內的通風，如果外耳道內進水就要趕快處理，比方頭側向耳朵進水的那邊單腳跳，讓水流出來，切忌用棉棒清理，因為會將耳垢推入得更深，促進霉菌生長。