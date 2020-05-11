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武漢男網購遇溫情！賣家狂塞贈品還寫信 他讀完信哭了

聯合新聞網 / 綜合報導
住武漢的張男網購遇溫情。圖／取自澎湃新聞
住武漢的張男網購遇溫情。圖／取自澎湃新聞

新冠肺炎肆虐，大陸武漢更是疫情慘重。一名住在武漢的張姓男子日前在二手網站購買玩具，居住在廈門的賣家得知他是武漢人後，竟主動表示不向他收錢，甚至還在包裹內附上一封信，信中寫著「我用最純樸的感情和淚眼來遠望，遠望您和家人們過著一段驚心動魄的日子」，讓張男相當感動。

根據《澎湃新聞》報導，張男在4月5日於二手交易網站下單，為家中小孩購買電子琴玩具，賣家得知他是武漢人後，主動提出不收錢的要求，張男再三拒絕後，對方才收了50元人民幣 （約新台幣210元）。

張男在4月14日收到賣家寄來的包裹，發現包裹內除了有電子琴玩具，還有很多兒童衣服、玩具、小書包、零食、防蚊藥膏等，張男非常感動，立刻聯繫賣家表達感謝，對方則客氣表示「您和孩子不嫌棄就好」。

張男收到包裹一個月後，發現賣家還夾了一封信在包裹內，信中寫下「就當我是你的鄰居，請接納我的不見外，我只是一個平凡的人，用最純樸的感情和眼淚，遠望您和家人們過著一段驚心動魄的日子。希望您能感受到我最真誠的祝福」。

住武漢的張男網購遇溫情。圖／取自澎湃新聞
住武漢的張男網購遇溫情。圖／取自澎湃新聞

張男表示，當時他的父母與他一起讀信，三人讀信讀到眼眶都紅了，他表示，這封信是在武漢解封前三天寫的，這段日子裡，包括自己在內的許多武漢人經歷著煎熬，而素未謀面的廈門賣家，以這樣的方式鼓舞了他和他的家人。

張男表示，「這封信與那些禮物不同，如果說禮物是送給我們家的，那麼這封信是寫給所有武漢人的」。賣家楊女表示，這算是兩家人之間的緣分，她想保留最純粹的執念，把溫情留在心底。

住武漢的張男網購遇溫情。圖／取自澎湃新聞
住武漢的張男網購遇溫情。圖／取自澎湃新聞

新冠肺炎 武漢

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