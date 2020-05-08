大陸「長征火箭」化身英雄 網友一面倒批太醜

長征五號B運載火箭5日首飛成功。中國航天科技集團7日在網上發布一系列「火箭群俠傳」漫畫，以擬人手法描繪1970年長征一號至今的12個「長征」系列火箭。不過，這套作品引發負評如潮，網民發現這批漫畫人物的身體比例不正常，也有人批評畫工粗糙、缺乏審美觀念。

香港01報導，中國航天科技集團7日在微博發表這套漫畫，並附上文字解說：「長征火箭十二俠集結完畢！你最pick哪一個~」截至當下午6時，已吸引破3000則留言，但翻看留言內容，卻清一色是對畫風的批評。

仔細觀察這些漫畫，不難發現其中不少人物的肢體比例有明顯問題，例如有的頭部比手還要小，也有的兩條手臂大小和長短不一，且繪畫的線條和色彩都很不均衡。

報導指出，網民不滿意漫畫中的人物都是五顏六色的頭髮，但卻沒有黑色頭髮，質疑為何中國火箭卻長着一副洋人面孔。也有網民問，為何漫畫中的角色全部都是男性，沒有女性的身影，性別比例嚴重失調。

更多網民則將焦點放在這些漫畫人物的美工上，「美工是不是該進修一下了？」、「美工是不是太低齡了，卡通感過剩，科幻感不足」、「美工是沖（充）話費送的嗎？」。更甚者，有部分人物的裝扮及姿勢被指抄襲。

此外，亦有部分網民毛遂自薦，畫出自己對於長征系列火箭的擬人化詮釋，希望官方可以「學習一下」。