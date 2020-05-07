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女子帶癱夫二婚全家和樂 現任夫還包辦照顧「大哥」

聯合新聞網 / 綜合報導
擷自《寧波晚報》
擷自《寧波晚報》

一妻二夫的世界可能嗎？在大陸貴州就有一家成了真實版的一妻二夫(一為前任)，且背後原因超感人。一名車禍受傷的男子不願妻子一生被耽誤，竟成妻子的媒人要求她改嫁，令人意外的是，前妻的新任夫還與她共同負起照顧原任癱夫的責任，現過著1家5口的幸福生活。

根據《寧波晚報》報導，大陸貴州一名年約五旬的羅姓婦女，不願離棄大她4歲、因車禍癱瘓的包姓先生，在先生下班途中遭撞傷後，長達20年不離不棄地照顧他，期間並為先生的醫藥費散盡家財。之後老公自覺不該再耽誤妻子青春，便主動作媒為妻子尋找第二春。未料，前妻的新任夫竟願與她共同照顧他，還認他做「大哥」。

擷自《寧波晚報》
擷自《寧波晚報》

陸媒報導，該名包姓先生表示：「謝謝命運讓我遇到了這麼好的女人，讓我們成為夫妻。我們離婚這麼多年了，她還把我當成家人一樣照顧我！」他躺在床上感激地謝謝坐在他旁邊的前妻。並稱「人家已經照顧我這麼多年，我不能把她一輩子給毀了。」

妻子在改嫁時自己開出兩項條件：一是不能丟下前夫不管，與不想再生小孩。在與新任夫達成共識後改嫁，如今一家五口的成員中，女兒為妻子與前夫所生，包括女婿也與他們同住。

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