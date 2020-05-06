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追撞日產車 奧迪車主一句話「你這車我買了」立刻轉帳走人

聯合新聞網 / 綜合報導
奧迪車主追撞日產車竟直接劈頭就說「你這輛車多少錢？你這車我買了」，事後更二話不說直接線上轉帳付款。圖截自看看新聞
奧迪車主追撞日產車竟直接劈頭就說「你這輛車多少錢？你這車我買了」，事後更二話不說直接線上轉帳付款。圖截自看看新聞

日前大陸廣西南寧市一名車主開著日產私家車出門，沒想到半路卻被一輛白色奧迪追撞，正當他要下車理論時，奧迪車主卻直接劈頭就說「你這輛車多少錢？你這車我買了」，事後更二話不說直接線上轉帳付款，並找拖吊車把兩輛車帶走。

根據「網易」報導，4月24日晚間廣西南寧警方在一處路口臨檢，並對一輛白色奧迪進行盤查，但沒想到司機竟然突然加速，衝過檢查點和紅燈，在撞壞了警用設施後駛離現場。

事後警方馬上藉由監視器和現場走訪循線調查，並於4月27日在某間修車廠找到這輛白色奧迪，但令人疑惑的是，跟這輛車一起送來的還有一輛日產轎車，原來奧迪在24日晚間逃離檢查點後，於隔天25日早上與日產轎車發生碰撞。

警方隨後找到日產轎車黃姓車主，他表示當天與奧迪發生追撞後，奧迪司機直接了當的說能私下解決就私下解決，還問他的車多少錢，黃姓車主表示四萬一（新台幣約十八萬）後，奧迪司機二話不說直接用支付寶轉帳給他，把車給買下來，還把兩輛車一起拖去修車場修裡。

隨後警方與奧迪的車主取得聯繫，通知他到案說明，但車主稱當晚開車的人不是他，之後一名盧姓男子主動到警局投案，但經過調查，該名男子是來頂替的。再經多方詢察，終於逮捕當晚的肇事者，他表示當晚因為自己沒有駕駛證，看到警方臨檢心裡害怕就趕緊逃離，之後又怕事蹟敗露，才會直接把日產車買下。

目前肇事者因阻礙執行職務、無照駕駛，被依法處罰人民幣1700元（約新台幣7千元）、行政拘留15日。而幫忙頂替的盧姓男子因妨礙作證，也將受到法律制裁。

奧迪 車主 日產 臨檢

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