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網上瘋傳印尼猴子踩單車當街拐小孩 網友發現細繩質疑有陰謀

香港01 / 記者／李納德報導
猴子拉倒小孩後，想將她拖走。（Twitter影片截圖）
猴子拉倒小孩後，想將她拖走。（Twitter影片截圖）

日前Twitter瘋傳一段「猴子拐小孩」影片，上載一天已有逾3000萬次觀看，一隻騎着自行車的猴子突然翻車撲向一名小孩，將小孩拉落地再高速拖走，幸有一名男子止前喝止。據外媒報道，事件發生於印尼泗水，當地猴戲非常有名，當時是有訓練員表演時不慎出事。然而，有許多外國網民質疑事件不單純，因為不少人發現猴子身上綁着一條細繩，是有人見牠成功捉到小孩後再高速拖行離開，思疑是真的拐子事件。

相關影片近兩日在Twitter瘋傳，影片開首猴子騎在自行車上，訓練員揮動一下手中的繩將猴子拉上前，然而猴子騎到一張長椅旁時，突破翻車撲向坐在家長旁的小孩，扯小孩衣服導致她倒地，猴子再跑向小孩拉着她的手，高速拖行小孩大約兩米。小孩面朝地被拖行看見都覺得痛，幸好一名赤膊阿伯走出喝走猴子，可憐的小孩旋即跑回家長處。

網民看完影片後，有人說猴子的行為像「魔鬼」一樣，是猴子在拐走小孩。印尼傳媒指，影片發生於泗水，當地的猴戲相當有名，目前在丹戎烏薩里一帶有表演，事發時是一名訓練員在引導猴子表演，怎料猴子突然騎車高速跑開，衝向前方坐在長椅上的人。

據悉附近居民將事件告知猴戲管理員，涉事猴子事後被管理員毒打。不過，有網民認為當時自行車車速很快，猴子無法控制翻車，牠是一時緊張才撲向女童，最大責任應在訓練員身上。

然而，有不少外國網民仔細觀看影片，發現猴子身上綁了一條繩，猴子是被主人揮繩甩出而不是自己在踩單車，翻車捉實小孩後是被主人拉繩拉回去的，故影片中猴子甩手後，牠是被人拉繩拖回去，質疑是有人利用猴子去捉小孩；但亦有網民認為上述推測是陰謀論，因為在印尼猴戲表演中，猴子的脖子會被緊緊套上繩子，故片中猴子被綁上細繩不足為奇。

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文章授權轉載自《香港01》

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