聽新聞
test
0:00 / 0:00
「棄電腦選號」養牌一年中頭獎樂透了！他要再拚第二次
買彩券你習慣電腦選號或相信自己？每個人買彩券都有自己一套方法，在中國大陸有一名商人，養牌養了一年多，終於中了2000萬人民幣(約合新台幣8437萬元)頭獎。他笑說這筆錢是新冠肺炎疫情期間的「及時雨」，透露自己會繼續購買彩券，不會因為中了頭獎就停止。
據陸媒報導，大陸一名安先生(化名)，鍾情於「體彩大樂透」，他每期必定買同樣的號碼。去年過年開始，他精挑細選了5組號碼，堅持養牌期期都買。如果沒有時間就一次買了數期，「15期之後我再繼續接著買」，不願錯過任何一期。
上個月體彩大樂透開出02、14、21、22、26，第二區號碼為05、07，大陸共有5注中了頭獎。而安先生的第3組號碼就是其中一注，幸運獲得高達人民幣2000萬元的獎金。
安先生對彩券後真的「樂透」了，由於新冠肺炎疫情造成家中生意下滑，他直說這筆錢真的是「及時雨」。有關這筆獎金的用途，他會先把錢用在處理供應商，讓生產線盡快恢復正常。
「原本都是電腦選號，後來才慢慢改成養牌」，安先生中了頭獎羨煞不少彩迷，但他不打算收手，透露自己會「繼續購買大樂透」，希望能再次受到財神爺眷顧。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言