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「棄電腦選號」養牌一年中頭獎樂透了！他要再拚第二次

聯合新聞網 / 綜合報導
安先生養牌一年多，如願中了頭獎。 圖擷自新浪新聞
安先生養牌一年多，如願中了頭獎。 圖擷自新浪新聞

彩券你習慣電腦選號或相信自己？每個人買彩券都有自己一套方法，在中國大陸有一名商人，養牌養了一年多，終於中了2000萬人民幣(約合新台幣8437萬元)頭獎。他笑說這筆錢是新冠肺炎疫情期間的「及時雨」，透露自己會繼續購買彩券，不會因為中了頭獎就停止。

陸媒報導，大陸一名安先生(化名)，鍾情於「體彩大樂透」，他每期必定買同樣的號碼。去年過年開始，他精挑細選了5組號碼，堅持養牌期期都買。如果沒有時間就一次買了數期，「15期之後我再繼續接著買」，不願錯過任何一期。

上個月體彩大樂透開出02、14、21、22、26，第二區號碼為05、07，大陸共有5注中了頭獎。而安先生的第3組號碼就是其中一注，幸運獲得高達人民幣2000萬元的獎金。

安先生對彩券後真的「樂透」了，由於新冠肺炎疫情造成家中生意下滑，他直說這筆錢真的是「及時雨」。有關這筆獎金的用途，他會先把錢用在處理供應商，讓生產線盡快恢復正常。

「原本都是電腦選號，後來才慢慢改成養牌」，安先生中了頭獎羨煞不少彩迷，但他不打算收手，透露自己會「繼續購買大樂透」，希望能再次受到財神爺眷顧。

樂透 彩券 新冠肺炎

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