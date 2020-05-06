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搶劫犯狂吃胖到100公斤避追捕 鄉音露餡遭警方識破

香港01 / 李納德
搶劫犯胖到100公斤避警方追捕。圖片來源／ 微博
搶劫犯胖到100公斤避警方追捕。圖片來源／ 微博

一個人要改頭換面，除了整容原來還有這個方法！武漢警方日前成功將一名潛逃27年的搶劫犯拘捕，當年他和兩名同伴在高速公路上截劫一輛小貨車，其他二人先後被捕，他一人則消聲匿跡27年。

該警區多年來換了多批民警追查案件，直至近日才發現他為了逃亡，暴飲暴食將自己變成200斤重（約100公斤）的胖子，導致警方拿照片去找人時，所有人都說認不出，沒料最後令他曝露身份的竟是多年來改不掉的鄉音。

案件發生於1993年3月，當時只有25歲的金某在武漢豹澥是個無業遊民，又喜歡賭錢，起了搶劫的念頭。他與兩名同伴閒逛時，發現附近高速公路停了一輛小貨車，馬上翻過圍欄搶劫，合力搶去兩司機身上約2800元人民幣現金（約台幣11812元）後逃去。

警方當年很快就鎖定了3名疑犯，惟兩名同犯落網後，金某逃出家鄉無影無蹤。當地警方多年來換了至少7批民警負責追查，至2012年的一次清網行動中，發現金某的前妻和兒子在湖北黃石定居，但前往調查後仍沒有進展。

直至2019年，有民眾舉報，金某兒子講電話時叫某人「爸爸」，民警轉至由他兒子入手調查，相信金某其實潛伏在黃石，但他們拿着金某照片去找居民認人時，全部人都說未見過相中人。

警方推測，事隔27年金某樣子可能變了，但他有濃重的武漢豹澥口音，鄉音不是說改就改。至今年4月27日，警方跨縣市合作，鎖定金某活動範圍，發現他已改名王勇，終在一個牌棋室發現一個豹澥鄉音濃重的男子，正是逃了多年的金某。

金某供稱當年逃至黃石後想隱姓埋名，故意暴飲暴食，將自己變成一個近200斤重的胖子，更剃光頭令別人認不出他。金某又表示，被捕後有「如釋重負」感覺，因為多年來每天提心吊膽，但又不敢去投案自首，現在願接受法律制裁。

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文章授權轉載自《香港01》

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