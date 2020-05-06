女穿吊帶裙被指衣衫不整遭地鐵拒載 站長澄清：怕她感冒

近日來多地氣溫一路飆升，不少女性都開始添置各式輕薄衣物，不過，浙江杭州一名女子「嘟嘟」（化名）就在網上抱怨，自己因穿着吊帶裙，乘搭地鐵時被安檢人員拒絕，對方指她衣衫不整，並要求她穿上外套才可進入車站。

嘟嘟表示，當天氣溫已經35攝氏度，自己穿着吊帶長裙出門，沒想到卻被地鐵安檢人員攔下，對此她感到非常震驚。陸媒記者周一（4日）聯絡到嘟嘟，她表示，事發時是上午9時多，她和朋友一同由地鐵2號線錢江世紀城站F出入口進入地鐵站。一名女性安檢人員將她攔住，先是檢查她的健康碼，然後表示，她的衣服屬於衣衫不整不能進，要穿個外套。

嘟嘟在帖文中表示，這名安檢人員的語氣並沒有不好，但非常堅決，「給人一種杭州地鐵有這類規定的感覺」。她後來讓同行的朋友拿了襯衫給她穿上，才順利進入地鐵站，沒有與安檢人員發生任何糾紛和衝突。但她事後回想感覺蹊蹺，「現在天氣變熱，穿着吊帶衫的女性也愈來愈多，吊帶裙只是一件普通的衣服，其他多個場合都能進入，為甚麼杭州地鐵會有如此規定？」

帖文引發熱議，不少網民認為這樣的規定「匪夷所思」：「都甚麼年代了，竟然還有人會『牴觸』吊帶裙？」、「杭州作為一個時尚大都市，城市女裝這樣出名，怎麼會有這樣奇怪的規定？」、「地鐵管得太多了吧！是不是身份不夠也不能坐地鐵啊？」、

工作人員：室內外溫差大怕她着涼

不過，有不少在杭州生活和工作的網民表示，曾穿着吊帶裙進入地鐵，杭州地鐵也沒有類似規定。隨後，嘟嘟也表示，這很有可能是工作人員的個人問題，不具有普遍性，杭州地鐵其他站沒有問題。

對此，涉事地鐵站站長受訪表示，目前室外溫度突然上升，而地鐵站因為在地下，比較冷，從室外突然來到較冷的地下，如果穿得少容易感冒，他們當時的意思是站內外溫差大，怕她着凉患上感冒。「現在疫情還沒有結束，萬一感冒發燒都非常麻煩，所以我們也是好心，想提醒乘客注意保暖。」

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文章授權轉載自《香港01》