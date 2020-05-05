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浙江網紅黑天鵝失蹤 尋獲只剩一鍋湯

世界日報 / 中國新聞組／北京5日電

浙江金華浦江翠湖有4隻黑天鵝，備受市民喜愛，在網路也享有高人氣，不料日前突然神秘失蹤，等警方找到時，已經成為別人的「盤中餐」。

看看新聞報導，這4隻黑天鵝安家浙江金華浦江翠湖，2018年6月份的時候，其中一隻黑天鵝曾經被盜，經過警方努力，半小時內成功追回。4月29日，石馬派出所接到黑天鵝飼養員報警，稱翠湖裡一隻黑天鵝不見了，很可能被偷。

民警查閱翠湖周邊公共視頻，鎖定了嫌疑人，視頻顯示，當天下午2點左右，一隻黑天鵝緩緩游到了翠湖湖中小島的觀水台邊棲息，一名男子拿了一根木棒狀的物體將黑天鵝打暈後帶離現場。

民警找到了當事人吳某，這時，黑天鵝已經不知去向，只發現羽毛和一鍋濃湯。吳某承認，黑天鵝已經被他殺掉和老鄉一起吃了！

報導說，吳某當天帶著老婆孩子來到翠湖遊玩，看到淺灘上有一隻悠閒的黑天鵝，他拿著棍子去挑逗。被挑逗的黑天鵝怒了，伸長了脖子，試圖拿嘴巴去啄吳某。「我也有點惱了，就用棒子去打了它的脖子，它的腦袋就斜下來了，然後它還在很兇地對著我，我就繼續敲牠的頭了。」

把黑天鵝打暈後，吳某將它裝進了附近撿到的一隻麻袋裡，在老鄉家把黑天鵝開腸破肚，放進高壓鍋裡燉。很快，鮮活的黑天鵝被吃得只剩下一鍋湯。吳某還說，「黑天鵝肉質很粗糙，一點都不好吃。但是，聞起來特別香。「

去年，一隻黑天鵝生病死亡，現在一隻黑天鵝被吃，現在，翠湖只剩下一雌一雄兩隻黑天鵝了。

北京 失蹤

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