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多付4元就有比基尼女郎加油 車主：不敢開窗讓兒子看

世界日報 / 中國新聞組／北京5日電
廣西一加油站促銷請身穿比基尼女子服務。 圖／翻攝自微博
廣西一加油站促銷請身穿比基尼女子服務。 圖／翻攝自微博

做生意促銷招術平五花八門，廣西桂平市某加油站就找來穿著比基尼的模特，為車主提供送水、送禮品等服務，結果遭到調查後叫停。

南國早報報導，廣西桂平市這家加油站「五一」期間，請來比基尼模特數名身穿比基尼、化著濃妝的女子，為進站的車輛加油，路過的市民紛紛被加油站的促銷花招吸引，活動在當地傳開後，引發熱議。

報導說，加油站內的其他工作人員，也在現場為促銷活動助威：「多付1元（人民幣，約新台幣4元），就能獲得美女服務。」

從網友拍攝到的畫面來看，這些美女會給前來加油的司機送禮物，也幫忙加油或者遞零錢等等。

有車主直言：「太露骨了，我都不敢打開車窗讓兒子往外看。」

大多數網友認為，商家的促銷行為太低俗，沒下線，簡直沒法看下去；也有別網友嘆息，疫情期間，各行各業都不好混，商家也是被逼無奈才這樣做。

報導指出，桂平市商務局獲報後調查，該加油站組織5名衣著暴露的女模特，在公共場所發放促銷資料及礦泉水等，開展促銷活動。該商業促銷活動利用女性暴露身體，吸引關注，品味低俗，有違社會良好風尚。

商務局為避免類似事件發生，專門下發緊急通知，進一步規範該市商務流通領域企業經營行為，最終促銷活動已被叫停。

加油站 比基尼

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