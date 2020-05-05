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前車後車箱驚見有手伸出似求救 他急報案警揭尷尬結局
駕駛時看到前方車尾伸出手，相信正常人也會嚇倒吧！內地安徽一名司機駕車時正正看到這一幕，即時聯想到如電影情節般的綁架案，只好急急報警。交通警接報後即趕至截停涉事車輛，不料一檢查即發現尷尬真相。
中國一名司機上月於安徽蕪湖市駕車時，突然看到高速公路上一輛白色私家車的車尾廂竟有一隻手伸出，狀似正在求救。猶如電視劇才會出現的畫面，令司機嚇得即時報警，生怕是有綁架案或更嚴重的事情發生。
警方接報後，即時派出交通警員到涉事公路設路障，涉事白色私家車遭截停後，警員隨即要求司機打開車尾箱接受檢查，沒料仔細一看，那隻「求救的手」原來是一張3D仿真貼紙，揭發事件是虛驚一場。
幾乎被當成綁匪的李姓司機解釋，早前發現車身出現裂痕，為了遮蓋便網購了3D貼紙，沒料造成誤會，更驚動警方。警員即時要求他撕掉「伸手」貼紙，同時要求他翌日在馬路協助執勤，親身體驗交通警的工作及遵守交通規例的重要性。李男事後表示，對一時貪玩貼惡搞貼紙的行為感後悔，稱日後不會再犯同樣錯誤。
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文章授權轉載自《香港01》
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