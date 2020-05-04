河南景區員工著宋裝戴「一米帽」 提醒遊客保持社交距離

大陸的新型冠狀病毒肺炎疫情緩和，現時全國所有省區市都已下調應急響應。不少民眾趁著五一假期出遊。

繼早前有杭州的要求學生頭戴仿宋「一米帽」上學後，河南開封也有景區的工作人員著宋裝，並頭戴「一米帽」，既防止工作人員聚集，也提醒遊客保持社交距離，更有景區免費向遊客發放「一米氣球帽」。

在5月1日，清明上河園景區工作人員身著宋裝，男工作人員頭戴一米多長的帽子，帽刺上寫著「本狀元名草有主小姐姐注意距離」、「不要過分親密」等幽默的文字，女工作人員則舉著寫有「小仙女記得戴口罩並保持距離」等提示牌，用這種新穎的方法提醒遊客在輕鬆遊玩中時刻不忘保持距離。

一些遊客表示，看到景區工作人員為了大家的健康，別出心裁的戴長帽子，並且帽子上還寫上了這種保持距離的文字，一下子就記下了，一定會遵照工作人員的提醒，保持距離。

此外，在湖南岳陽平江石牛寨景區，有工作人員向遊客免費發放「一米氣球帽」。遊客都戴上了有趣的「一米氣球帽」來保持安全距離，以確保符合疫情防控的要求。

近日大陸多地流行的「一米帽」形似古代官帽，有兩個大「翅膀」，與最近熱播古裝劇《清平樂》中宋朝官員上朝時所戴的帽子「長翅帽」相似。 「一米帽」寫有幽默文字，提醒遊客保持距離。圖／影片截圖

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文章授權轉載自《香港01》