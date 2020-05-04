快訊

消防車返隊途中與機車擦撞 7旬翁命危送醫搶救

【懶人包】你還沒裝火災住警器嗎？四張圖解密兼保命

聽新聞
test
0:00 / 0:00

河南景區員工著宋裝戴「一米帽」 提醒遊客保持社交距離

香港01 / 朱加樟
「一米帽」寫有幽默文字，提醒遊客保持距離。圖／影片截圖
「一米帽」寫有幽默文字，提醒遊客保持距離。圖／影片截圖

大陸的新型冠狀病毒肺炎疫情緩和，現時全國所有省區市都已下調應急響應。不少民眾趁著五一假期出遊。

繼早前有杭州的要求學生頭戴仿宋「一米帽」上學後，河南開封也有景區的工作人員著宋裝，並頭戴「一米帽」，既防止工作人員聚集，也提醒遊客保持社交距離，更有景區免費向遊客發放「一米氣球帽」。

在5月1日，清明上河園景區工作人員身著宋裝，男工作人員頭戴一米多長的帽子，帽刺上寫著「本狀元名草有主小姐姐注意距離」、「不要過分親密」等幽默的文字，女工作人員則舉著寫有「小仙女記得戴口罩並保持距離」等提示牌，用這種新穎的方法提醒遊客在輕鬆遊玩中時刻不忘保持距離。

一些遊客表示，看到景區工作人員為了大家的健康，別出心裁的戴長帽子，並且帽子上還寫上了這種保持距離的文字，一下子就記下了，一定會遵照工作人員的提醒，保持距離。

此外，在湖南岳陽平江石牛寨景區，有工作人員向遊客免費發放「一米氣球帽」。遊客都戴上了有趣的「一米氣球帽」來保持安全距離，以確保符合疫情防控的要求。

近日大陸多地流行的「一米帽」形似古代官帽，有兩個大「翅膀」，與最近熱播古裝劇《清平樂》中宋朝官員上朝時所戴的帽子「長翅帽」相似。

「一米帽」寫有幽默文字，提醒遊客保持距離。圖／影片截圖
「一米帽」寫有幽默文字，提醒遊客保持距離。圖／影片截圖

延伸閱讀：

西安景區遊客暴增 網紅不倒翁小姐姐演出被迫取消

五一黃金周假期前兩日 武漢風景區接待遊客逾30萬人次

文章授權轉載自《香港01》

疫情 社交距離 新冠肺炎

相關新聞

河南景區員工著宋裝戴「一米帽」 提醒遊客保持社交距離

大陸的新型冠狀病毒肺炎疫情緩和，現時全國所有省區市都已下調應急響應。不少民眾趁著五一假期出遊。

「假面騎士」外出沒健康碼 拆頭盔驗身…糗了

為防控疫情，大陸民眾出入必刷「健康碼」，杭州某小區昨（4）日出現一名「假面騎士」，炎炎夏日全身卻包緊緊，戴全罩式頭盔，進...

存銀行怕被偷！父母埋840萬紙鈔入土慘發霉 網：加利息虧百萬

安徽淮北一名村民日前在家裡後院的地下，挖出父母埋的約200萬元人民幣（約新台幣849萬元）紙鈔帶去銀行換新，幸好可以兌換，事後他歡天喜地的送了一面錦旗給銀行...

離婚隔天前夫中2400萬彩券 她氣炸提告怒討獎金

大陸重慶一名女子與結婚16年的丈夫離婚後，隔天竟得知前夫中了573萬元人民幣（約新台幣2400萬元）的彩券頭獎，氣得她一狀告上法院，認為前夫是刻意提出離婚，而且對方在購買彩券時兩人仍是夫妻，並以婚內夫妻共同財產為由，向前夫索取將近一半的獎金。

太久沒進辦公室 新疆男子發現茶几長出大蘑菇

在台灣，受到閩南語中將發霉稱作「生菇」的影響，許多人也常常以「長香菇」來戲稱等待過久、漫長又不耐的心情。不過，在中國新疆的張先生，日前卻真的遇到了意想不到的「長香菇」事件。

熱門新聞

2學生疑戴口罩跑步猝死 網友批體育課戴口罩是「形式主義」

婦人衝馬路救鄰居小孩 一回頭見2歲女兒尾隨遭車輾斃

武漢菜市場公告驚見「美國肺炎」 網友驚：病毒叫遍全世界

央視點名批評美政客 唯恐天下不亂

陸考慮發表新一代遠程轟炸機 直接威脅日韓澳洲

43.5℃！多地飆高溫 「摘口罩未到時」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。