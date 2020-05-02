存銀行怕被偷！父母埋840萬紙鈔入土慘發霉 網：加利息虧百萬

安徽淮北一名村民日前在家裡後院的地下，挖出父母埋的約200萬元人民幣（約新台幣849萬元）紙鈔帶去銀行換新，幸好可以兌換，事後他歡天喜地的送了一面錦旗給銀行。有網友表示實在太虧了，「人民幣200萬買棟房子，五年來價值也翻倍了，埋在地下，連本金都保不住」。

北京頭條報導，四月中旬，該村民拎來五捆汙損紙鈔，共計人民幣50萬元（約新台幣212萬元），問銀行能不能兌換。銀行工作人員問明情況後表示，可以兌換。該村民說，家裡還有幾十捆這樣的殘幣，就全部拿到銀行換新。

銀行工作人員發現，這筆鈔票基本上已腐爛、發霉，大部分還黏在一起，有的甚至一碰即碎。

村民表示，父母以前是做生意的，攢了一筆錢，也不捨得花。五年前，他們看電視節目裡說，錢存銀行卡裡可能會被盜走，就沒敢到銀行存錢。於是把錢財埋在院子裡，總共藏了人民幣200萬元。最近，該村民才從父母口中得知這筆錢，連忙挖出來，沒想到錢變成這樣。

銀行專門安排兩個人負責將鈔票分離，下班的時候，更是全員加班，對殘污幣進行清點分離。他們先將容易辨別的人民幣120萬元（約新台幣509萬元）整理完畢，餘下的人民幣80萬元（約新台幣339萬元）殘汙幣也將在半個月內整理完畢。

該行的行長說：「自己工作30多年，從來沒有見過這麼多殘汙幣，感到很驚訝。」

最後，經鑑定，這人民幣200萬元，大約折損人民幣50萬元。

有網友認為，這筆錢如果存在銀行，還能有人民幣40多萬（約新台幣169萬元）的利息，前前後後的損失已經接近人民幣100萬（約新台幣424萬元）了。