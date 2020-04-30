離婚隔天前夫中2400萬彩券 她氣炸提告怒討獎金

大陸重慶一名女子與結婚16年的丈夫離婚後，隔天竟得知前夫中了573萬元人民幣（約新台幣2400萬元）的彩券頭獎，氣得她一狀告上法院，認為前夫是刻意提出離婚，而且對方在購買彩券時兩人仍是夫妻，並以婚內夫妻共同財產為由，向前夫索取將近一半的獎金。

根據「看看新聞」報導，吳姓女子在2015年2月25日與孫姓丈夫辦理離婚，但卻在隔天接到友人來電告知前夫中了大獎，於是她馬上用手機查詢中獎號碼，發現獎金竟高達573萬元人民幣，這讓她無法接受，認為前夫是刻意要和她離婚。

吳女氣憤表示，他查詢到這張彩券是在2015年的2月17日購買，當時兩人還是夫妻，於是更讓她無法接受。事後孫男表示彩券是他母親所購買，並非他本人，但如果是婚內夫妻共同財產，必須是孫男請母親代買或他本人買的彩券，吳女才有資格分享這筆獎金。

隨後2015年9月6日經梁平縣人民法院一審判決，認定彩券是由孫男母親購買，獎金歸其所有，但有鑒於原被告在婚姻期間沒有固定工作，與孫男母親共同生活、經營茶館，因此買彩券的錢視為家庭開支，獎金應依法平均分配給四位家庭成員，吳女應分得115萬元人民幣（約新台幣482萬元）。

但判決後吳女不服，繼續提出上訴，最後重慶市第二中級人民法院撤銷了一審法院判決書，作出了二審判决，認定彩券是由孫男購買，是在婚姻期間內夫妻的共同財產，於是孫男應支付吳女彩券獎金的一半230萬元（約新台幣965萬元）。