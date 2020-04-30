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太久沒進辦公室 新疆男子發現茶几長出大蘑菇

聯合新聞網 / 綜合報導
新疆張先生一週沒進辦公室，想不到辦公室竟然長出了兩朵大蘑菇。圖／澎湃新聞
新疆張先生一週沒進辦公室，想不到辦公室竟然長出了兩朵大蘑菇。圖／澎湃新聞

在台灣，受到閩南語中將發霉稱作「生菇」的影響，許多人也常常以「長香菇」來戲稱等待過久、漫長又不耐的心情。不過，在中國新疆的張先生，日前卻真的遇到了意想不到的「長香菇」事件。

根據澎湃新聞報導，在中國大陸新疆維吾爾自治區北屯市的張先生，日前就發生了這樣一件怪事。他從朋友處買了一張二手茶几，放在辦公室中，接著便前往工地忙碌。想不到一週後回到辦公室，發現茶几上竟然長了兩朵大大的蘑菇。

張先生將蘑菇拍下，上傳到網路上，許多網友都建議張先生趁著蘑菇鮮嫩，趕快摘下來吃。不過張先生表示，他不會將蘑菇摘下，希望蘑菇還可以繼續生長，欣欣向榮。他說，這朵蘑菇是天上掉下來的驚喜。

維吾爾 新疆

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