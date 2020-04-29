廣州餐廳用「火辣蒼井空」命菜名 網友：太低俗

廣州一家熱門「網紅」日式餐廳，近日被指「低俗當有趣」，以不雅用語命名菜式，例如「火辣蒼井空」、「小三一家人」等。

《南方都市報》報道，廣州市民陳先生表示，早前光顧一家網紅日式餐廳，發現有部分菜式以不雅用語命名，例如「小三」等。他的朋友一笑置之，陳先生卻認為是「低俗當有趣」。

據報道，該餐廳在廣州有多家連鎖店，餐廳點評人數、套餐銷量都很高，是一家標準的「網紅」餐廳。餐牌上約有80道菜式，大多都是正常描述菜品內容的名字，但也有8至9款名字用詞較露骨，例如「一夜7次郎」、「小三一家人」、「火辣蒼井空」、「白雪公主黑森林」等。

陳先生認為，餐廳低俗菜名會影響廣州的城市形象，「廣州是大城市，餐廳裡這樣低俗的菜名，讓不知道的遊客看到，還以為我們喜歡這種風格。」

對於菜品命名方法，報道引述餐廳一名店員表示，起名只是取一個諧音，例如「7次郎」指刺身的片數，具體的菜品內容他們都有標註，也有挺多顧客會點這些菜品；另一名店員則表示，菜品名字都是老闆取的。

因「取名低俗」導致餐廳被勒令整改的新聞，不時在內地出現。比如，2017年底，上海連鎖炸雞店「叫了個雞」就因店名及「和她有一腿」等菜名含有性暗示，被指宣傳手法「違背社會良好風尚」，罰款50萬人民幣。「叫了個雞」後改名為「叫了個炸雞」。

網民熱議：「確實不能縱容亂名，教壞小盆（朋）友。」、「自己不低俗怎麼能看到低俗。」、「國內玻璃心的人真多。」、「記得有道菜叫：風流天子，原來是臘腸蒸雞，呵呵！俗得有內涵。」、「反過來說為什麼會覺得這些詞彙低俗？？？還不是因為自己曾經低俗過，知曉這些低俗詞彙。」

廣州餐廳用不雅字命菜名。圖片來源／ 河北青年報

廣州餐廳用不雅字命菜名。圖片來源／ 河北青年報

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文章授權轉載自《香港01》