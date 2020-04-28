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41歲男不上班卻「斗內」主播上百萬 全家收入僅靠這來源

世界日報 / 中國新聞組╱北京28日電

中國近來頻發不少未成年人拿爸媽的錢向網路主播巨額斗內案例，但近日卻傳出，在江西有一名41歲的男子也沉迷於此，為此花費高達人民幣100萬元。然令人驚訝的是，該男無業三、四年了，出手闊綽都來自老婆工作的錢和跟親戚借來的。

楚天都市報報導，事主張先生說，自己這三年迷上了網路直播給主播斗內的那種。「以前沒什麼事就晚上的時候偶爾看看」，他自稱的「偶爾看看」的結果就是——給主播刷禮物花了100多萬！

報導指出，問張先生為什麼一看直播就要刷禮物，他卻說不上來。再問他刷禮物之後，這些主播會有什麼表示？他說：「就是會聊聊天的那種。」

張先生也稱，刷禮物也有機率中獎。如果中大獎的話，就等於盈利，所以誘惑力還蠻大的。

至於斗內的巨款從何而來？張先生透露，「都是和一些朋友親戚借來的。」他又指，自己最近三、四年沒上班了，老婆在上班，等於全家收入都是靠老婆。

張先生還提到，本來他打算承包魚塘，結果也把承包魚塘的錢都投進去（斗內主播）了。

目前，他希望平台退錢。但平台方面表示，已經和張先生斗內最多的主播終止了合作，這錢是沒辦法退的。

和平台溝通無果後，張先生稱已報警。他說自己實在沒錢了，借也借不到。「這事情沒敢和妻子說，家裡還有兩個孩子要養。」

不過，在被問到「如果能借到，你以後還斗內嗎？」張先生猶豫地說：「那估計…，這個就很難說。」

主播 網路直播 人民幣

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