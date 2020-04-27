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保持超精準社交距離 小學生上課頭戴「一米帽」萌翻
中國大陸新冠肺炎疫情趨緩，浙江杭州小學一到三年級今日（26日）正式開學。當地一間小學為使學生可以保持社交距離，要求學生頭戴「一米帽」上學，照片迅速在各個微信家長群中「洗版」。
陸媒報道指，「一米帽」措施由當地的養正小學推出，概念來自古代官帽。副校長洪峰解釋說：「這確實是我們的創意，用我們的提倡的話來說就是：頭戴一米帽、保持一米距。」
在開學前，養正小學的老師就讓學生在家和父母一起動手做「一米帽」。帽子主要體現童趣創意，選用安全、衛生、環保的材料，結合學生的想法，在開學第一天戴著到學校，並要求不能碰到他人，不能損壞帽子。
洪峰又表示，通過這樣的方式可以讓學生直觀感受一米的距離，在佩戴體驗的同時牢記「保持一米安全距離」。學校又圍繞「一米帽」舉行防疫知識問答、讓學生介紹「我和一米帽的故事」和評選最喜愛的一米帽等，旨在通過活動體驗讓學生養成良好的習慣。
「一米帽」形似古代官帽，有兩個大「翅膀」，與大陸最近熱播古裝劇《清平樂》中宋朝官員上朝時所戴的帽子「長翅帽」相似。
網民熱議：「上課＝上朝，下課＝退朝。」、「我想說，真的好可愛。」、「家長還需苦練手工啊。」、「原來老祖宗都已經替我們想好了。」、孩子們上課都看大家的帽子了，哪裡還有心思上課？」、「建議恢復宋朝官帽。」、「走路好難吧，廁所夠大嗎，上課不會走神嗎？」
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文章授權轉載自《香港01》
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