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錯養28年！母想「割肝救子」才知不是親生的 疑護士釀禍

世界日報 / 中國新聞組／北京25日電
因兒子查出肝癌想「割肝救子」，這才知道自己養了28年的竟是別人的孩子。示意圖／ingimage
因兒子查出肝癌想「割肝救子」，這才知道自己養了28年的竟是別人的孩子。示意圖／ingimage

因兒子張奇被查出肝癌想「割肝救子」，蔣艷麗才知道，自己養了28年的竟是別人的孩子。透過公安的協助，蔣艷麗找到親生兒子，但孩子養父正面對妻子罹癌、女兒精神有問題的困境。一個疑是醫護人員的出錯，如今讓兩家人陷入困難的抉擇。

新京報報導，1992年6月15日，蔣艷麗在開封醫專第二附屬醫院產下一名7斤重的健康男嬰。幾乎同一時間，同病房的一名開封本地孕婦，也產下一名男嬰。生產後，兩個孩子均被護士抱到嬰兒房，出院時由護士抱給她們後各自回家。

蔣艷麗說，兒子張奇2歲多上幼兒園前做體檢時發現患有B肝。蔣艷麗不解，她和丈夫及家族都沒有類似病症，不知兒子為何患病。為了給張奇治病，20多年來，蔣艷麗夫婦四處奔波，每個月吃藥花人民幣1000餘元（約新台幣4200元），終於將張奇拉拔到通過高考，進入醫療單位工作並結婚生子。

今年2月17日，張奇突感身體不適，到南昌一間醫院被查出肝癌。醫師說，若不治療，生命維持時間不會太久。張奇已接受三個療程的治療，花費人民幣30餘萬元（約新台幣127萬元），他還聯繫了一家日本的醫院，想進行肝移植手術，並交付定金，手術預計花費約人民幣150萬元（約新台幣637萬元）。

為籌集醫療費用，蔣艷麗賣了家中的汽車，將唯一住房掛在網上售賣。張奇在眾籌平台上發起目標為人民幣50萬元（約新台幣212萬元）的籌款，他在平台上寫著「我還年輕，還想好好看看這個世界。」已有2500多人獻出愛心。

為了挽救兒子的生命，蔣艷麗決定「割肝救子」。報導說，在做全面檢查期間，醫師對張奇是AB型，而蔣艷麗與丈夫的血型都是A型，且從來沒有B肝病史也感到疑惑。蔣艷麗後來到江西省司法鑑定中心做親子鑑定，報告顯示，蔣艷麗並非張奇的生物學母親。

在公安部門的幫助下，蔣艷麗夫婦最終在河南駐馬店找到了親生兒子郭明，一家三口4月17在駐馬店高鐵站相認，感嘆陰差陽錯分離28年，蔣艷麗抱著郭明失聲大哭。據江西司法鑑定中心出具的親子鑑定報告，蔣艷麗夫婦是郭明的生物學母親和生物學父親。

但找到親生兒子的喜悅，很快被現實沖淡。郭明的60多歲養母因肝癌，剛在鄭州一家醫院裡做完切除手術並接受化療，在醫院照料的養父郭書兵平時做小生意，還有一個女兒精神有問題，一家人過得並不算順利。郭書兵獲悉郭明並非親生時，一度陷入沉默，但他表示，「砸鍋賣鐵也得救孩子。我的身體還可以，到時候看醫師怎麼說，看我的肝能不能做移植。」

報導指出，郭書兵記得，孩子剛出生後便被醫護人員抱進嬰兒房，他懷疑當初是醫護人員出錯，將兩個孩子弄混。

28年前兩個孕婦生產的醫院，如今是河南大學淮河醫院。一名負責人說，醫院工作人員正處理此事，孩子抱錯的原因尚不得知。

因不忍心，蔣艷麗尚未將這一切告訴張奇。張奇仍在醫院，等待著能夠匹配移植的肝源。

醫護人員 手術 肝癌

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