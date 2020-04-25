快訊

好消息！台鐵車長接觸磐石艦確診者 二採仍為陰性

五一連假目前照常放假 陳時中：不排除因急迫情況改變

聽新聞
test
0:00 / 0:00

安撫男友情緒...女耍酒瘋咬斷他舌頭判賠 原論及婚嫁分手收場

世界日報 / 中國新聞組／上海25日電
中國女子小唐酒後亢奮耍酒瘋，男友小王親吻小唐，想安撫其情緒，沒想到過程中被小唐咬斷舌頭，造成八級傷殘。示意圖／Ingimage
中國女子小唐酒後亢奮耍酒瘋，男友小王親吻小唐，想安撫其情緒，沒想到過程中被小唐咬斷舌頭，造成八級傷殘。示意圖／Ingimage

中國女子小唐酒後亢奮耍酒瘋，男友小王親吻小唐，想安撫其情緒，沒想到過程中被小唐咬斷舌頭，造成八級傷殘；主審法官認為醉酒不能成為完全民事行為能力人免除其民事責任的理由，最後判決小唐賠償小王人民幣44萬餘元（約新台幣186萬元）。

去年2月16日晚，小唐和小王應邀參加小王朋友的婚禮。據澎湃新聞報導，席間兩人都喝了酒，小王見小唐有醉意，便勸說她少喝點，但小唐酒意正濃，不聽勸告。婚宴結束後，兩人與朋友去棋牌室續攤，然而小唐酒興未盡邀請大家去酒吧繼續喝酒，小王一再勸阻，小唐情緒激動在馬路中間大喊大叫。

小王見狀，上前安撫，為平復其情緒親吻了小唐，不料小唐竟將小王的舌頭咬斷。據報導，小王緊急到醫院治療，被診斷為舌部缺損二分之一，部分喪失語言功能，味覺功能基本喪失；後經鑑定，小王傷情構成八級傷殘。

事後，小唐表示當時自己醉酒，已經「斷片」，完全不記得自己做過什麼，也很懊悔酒後失態傷人的行為，向小王致歉，並支付了人民幣10萬元（約新台幣42萬元）「補償款」。報導指出，原本論及婚論嫁的兩人，事情發生後二人爭吵不斷，最終分手。

由於無法就損害賠償事宜達成一致，小王將小唐告上法庭，要求小唐賠償其因傷致殘的各項費用共計人民幣49萬餘元（約新台幣208萬元）。報導稱，小王在庭上表示，小唐作為成年人，應當為其酒後失控傷人承擔責任；如今因為小唐的傷害行為，自己承受了巨大的身體和精神痛苦，且落下傷殘，小唐理應賠償。

報導說，小唐辯稱，對於咬傷小王舌頭的損害結果無異議，但對於小王所述事情經過及過錯責任並不認可。事發當日二人共赴婚宴，席間均有飲酒，小王雖曾勸說她少飲酒，但期間數次主動給她倒酒。過量飲酒的人，行為出格是常事，小王在自己醉酒後親吻，應當為產生的後果自擔風險。

小唐還說，作為男友，小王並未對自己盡到幫扶義務。醉酒後，自己無法辨別親吻者身分，小王的行為已經侵害了她，撕咬行為屬於正當防衛。因此，小唐認為小王應當為傷害結果承擔主要過錯責任。

上海虹口法院審理後認為，完全民事行為能力人因醉酒對自己的行為暫時沒有意識或者失去控製造成他人損害的，應當承擔侵權責任。小唐酒後將小王咬傷，該損害結果因小唐的過錯而非小王的過錯造成，因此，小唐作為侵權人應當承擔侵權賠償責任。最終法院判決，小唐應賠償小王醫療費、殘疾賠償金等各項費用共計人民幣44萬元，扣除小唐已經支付的人民幣10萬元，還應支付剩餘賠償款人民幣34萬元（約新台幣144萬元）。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

上海 婚禮 人民幣

延伸閱讀

台南殺警案凶嫌梅文魁 判賠遺屬6人共1770萬

台南殺警案凶嫌梅文魁 判賠遺屬6人共1770萬元

夏普向美ITC 對咸陽彩虹光電等提告專利侵權

高雄酒吧噪音稽查16次均沒超標 仍判賠樓下住戶12萬

相關新聞

錯養28年！母想「割肝救子」才知不是親生的 疑護士釀禍

因兒子張奇被查出肝癌想「割肝救子」，蔣艷麗才知道，自己養了28年的竟是別人的孩子。透過公安的協助，蔣艷麗找到親生兒子...

安撫男友情緒...女耍酒瘋咬斷他舌頭判賠 原論及婚嫁分手收場

中國女子小唐酒後亢奮耍酒瘋，男友小王親吻小唐，想安撫其情緒，沒想到過程中被小唐咬斷舌頭，造成八級傷殘；主審法官認為醉酒不能成為完全民事行為能力人免除其民事責任的理由...

奇「疫」亂世界 港澳怪事多

中國傳統庚子年本就不是好年，加上十分奇形怪狀的病毒疫情，世界大亂之下，港澳地方怪事天天都有，連走私、偷渡之類都怪事成籮。

#濕貨市場？耿爽槓上美澳的「中國Wet Market」野味文字戰

「中國根本不存在『野生動物濕貨市場』？」耿爽這樣說。在疫情全球燒不停，中國又因「病毒責任」與歐美各國針鋒相對的時候。在本周開會的G20線上防疫峰會中，以澳洲、美國為首的西方代表，紛紛要求檢討中國野生動物交易的「Wet market」。言下之意即要究責：中國究竟還有多少個「武漢華南海鮮批發市場」？不料此一質疑...

髮冒藍光…原來藏了攝像頭 陸女考駕照作弊被逮

大陸重慶一名女子因為駕照考試屢考不過，在頭髮裡藏攝像頭企圖作弊，因後腦勺閃爍藍光引起考官注意被查獲...

抗疫護士睽違67天返家 家中慘況讓她看傻：老公做了什麼？

隨著中國大陸的疫情趨緩，前往湖北支援的各地醫護如今也陸續返家。從杭州前往湖北支援的嚴麗慧也是其中之一，回到家的第一天，看見老公將客廳打掃整齊，感動萬分的她，卻沒料到隔天會看見家中的慘況。

熱門新聞

髮冒藍光…原來藏了攝像頭 陸女考駕照作弊被逮

大陸已有14個城市人均GDP逾2萬美元 深圳直逼3萬美元

瑞幸造假爆雷 陸資赴美IPO開始大舉撤退

武漢醫生確診肝受損變「黑面」 3個月治療白皮膚回來了

沈富雄：蔡有四大牽制 就職談話不需太期待

深圳、無錫 人均GDP超越台灣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。