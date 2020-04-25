安撫男友情緒...女耍酒瘋咬斷他舌頭判賠 原論及婚嫁分手收場

中國女子小唐酒後亢奮耍酒瘋，男友小王親吻小唐，想安撫其情緒，沒想到過程中被小唐咬斷舌頭，造成八級傷殘；主審法官認為醉酒不能成為完全民事行為能力人免除其民事責任的理由，最後判決小唐賠償小王人民幣44萬餘元（約新台幣186萬元）。

去年2月16日晚，小唐和小王應邀參加小王朋友的婚禮。據澎湃新聞報導，席間兩人都喝了酒，小王見小唐有醉意，便勸說她少喝點，但小唐酒意正濃，不聽勸告。婚宴結束後，兩人與朋友去棋牌室續攤，然而小唐酒興未盡邀請大家去酒吧繼續喝酒，小王一再勸阻，小唐情緒激動在馬路中間大喊大叫。

小王見狀，上前安撫，為平復其情緒親吻了小唐，不料小唐竟將小王的舌頭咬斷。據報導，小王緊急到醫院治療，被診斷為舌部缺損二分之一，部分喪失語言功能，味覺功能基本喪失；後經鑑定，小王傷情構成八級傷殘。

事後，小唐表示當時自己醉酒，已經「斷片」，完全不記得自己做過什麼，也很懊悔酒後失態傷人的行為，向小王致歉，並支付了人民幣10萬元（約新台幣42萬元）「補償款」。報導指出，原本論及婚論嫁的兩人，事情發生後二人爭吵不斷，最終分手。

由於無法就損害賠償事宜達成一致，小王將小唐告上法庭，要求小唐賠償其因傷致殘的各項費用共計人民幣49萬餘元（約新台幣208萬元）。報導稱，小王在庭上表示，小唐作為成年人，應當為其酒後失控傷人承擔責任；如今因為小唐的傷害行為，自己承受了巨大的身體和精神痛苦，且落下傷殘，小唐理應賠償。

報導說，小唐辯稱，對於咬傷小王舌頭的損害結果無異議，但對於小王所述事情經過及過錯責任並不認可。事發當日二人共赴婚宴，席間均有飲酒，小王雖曾勸說她少飲酒，但期間數次主動給她倒酒。過量飲酒的人，行為出格是常事，小王在自己醉酒後親吻，應當為產生的後果自擔風險。

小唐還說，作為男友，小王並未對自己盡到幫扶義務。醉酒後，自己無法辨別親吻者身分，小王的行為已經侵害了她，撕咬行為屬於正當防衛。因此，小唐認為小王應當為傷害結果承擔主要過錯責任。

上海虹口法院審理後認為，完全民事行為能力人因醉酒對自己的行為暫時沒有意識或者失去控製造成他人損害的，應當承擔侵權責任。小唐酒後將小王咬傷，該損害結果因小唐的過錯而非小王的過錯造成，因此，小唐作為侵權人應當承擔侵權賠償責任。最終法院判決，小唐應賠償小王醫療費、殘疾賠償金等各項費用共計人民幣44萬元，扣除小唐已經支付的人民幣10萬元，還應支付剩餘賠償款人民幣34萬元（約新台幣144萬元）。

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