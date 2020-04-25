快訊

好消息！台鐵車長接觸磐石艦確診者 二採仍為陰性

五一連假目前照常放假 陳時中：不排除因急迫情況改變

奇「疫」亂世界 港澳怪事多

世界日報 / 特派員 李春

中國傳統庚子年本就不是好年，加上十分奇形怪狀的病毒疫情，世界大亂之下，港澳地方怪事天天都有，連走私偷渡之類都怪事成籮。

走私在香港本不是怪事。香港是自由港，港澳和廣東沿海百年走私，無數發財。但香港海關新近通報一起走私大案，還是被稱為怪事。那是前些天夜晚，海面狂風大雨中，走私集團走私凍肉到內地，被海關行動破獲，檢獲160公噸走私凍肉，拘捕15人，成為香港海關今年破獲最大宗海上凍肉走私案。

這走私的事何怪之有？原來有兩怪，一是香港不產肉，原來都由內地走私便宜肉類進香港賺錢，自中美貿易戰後，反過來了，由香港走私進內地；二是過去走私進內地主要是名貴海鮮，現在走私的凍肉是雞翼雞腳、豬肉豬蹄及內臟，而這次是凍牛肉，據說成功走私後可避關稅及增值稅9%至79%。

香港走私走得奇怪，澳門那邊新近則有偷渡怪聞。澳門司警24日破獲一個走私集團，以快艇載偷渡者由珠海進澳門，每次收費2萬3000人民幣。

廣東沿海偷渡到香港澳門，不管是打黑工還是賣淫，都是尋常事，但這回被稱為怪事，是偷渡集團的新生意。由於內地賭客忍不住賭癮，疫情期間又有兩地檢疫措施，進出都要檢疫14天，只好找偷渡集團。而偷渡賭客的新生意，據說開張已一個月。

走私偷渡都是黑夜的營生，但白天正常行動，也將出現新奇景，那就是遊行。香港馬上就有兩場傳統節目的遊行，一是五一的勞工遊行，一是六四大遊行。香港工黨副主席李卓人說，已向警方申請在五一勞動節發起遊行。

這遊行一旦成事，將比較有趣，就是在限聚令下，將強調「社交距離」四個字，意味著最多4人一組，然後要接開距離1.5米。如果人一多，那遊行在時間上就是馬拉松了。

港澳怪事多，多到入夏後老天爺也要來湊熱鬧。香港天文台台長鄭楚明預警，香港今年將面對更強勁的颱風，更暴烈的大雨，更惡劣的天氣變化，又特別點出，香港將出現怪風。

這怪風名叫「石湖風」，那是一種強勁的陣風，可能突然掠到，通常伴隨著特大暴雨、猛烈雷暴甚至龍捲風，風速每小時逾百公里，風力又強到陸上足以吹倒街邊大樹，海上足以吹翻船。一般來說，怪風來臨就在這春末夏初，過去20年間有兩度出現，都在5月9日。

走私 香港 偷渡

延伸閱讀

香港疫情是否受控 專家：現階段不敢說

香江風情／奇疫亂世界 港澳怪事多

香港疫情趨緩 今日無確診病例

香港大抓捕 學者：中共開始秋後算帳

相關新聞

錯養28年！母想「割肝救子」才知不是親生的 疑護士釀禍

因兒子張奇被查出肝癌想「割肝救子」，蔣艷麗才知道，自己養了28年的竟是別人的孩子。透過公安的協助，蔣艷麗找到親生兒子...

安撫男友情緒...女耍酒瘋咬斷他舌頭判賠 原論及婚嫁分手收場

中國女子小唐酒後亢奮耍酒瘋，男友小王親吻小唐，想安撫其情緒，沒想到過程中被小唐咬斷舌頭，造成八級傷殘；主審法官認為醉酒不能成為完全民事行為能力人免除其民事責任的理由...

奇「疫」亂世界 港澳怪事多

中國傳統庚子年本就不是好年，加上十分奇形怪狀的病毒疫情，世界大亂之下，港澳地方怪事天天都有，連走私、偷渡之類都怪事成籮。

#濕貨市場？耿爽槓上美澳的「中國Wet Market」野味文字戰

「中國根本不存在『野生動物濕貨市場』？」耿爽這樣說。在疫情全球燒不停，中國又因「病毒責任」與歐美各國針鋒相對的時候。在本周開會的G20線上防疫峰會中，以澳洲、美國為首的西方代表，紛紛要求檢討中國野生動物交易的「Wet market」。言下之意即要究責：中國究竟還有多少個「武漢華南海鮮批發市場」？不料此一質疑...

髮冒藍光…原來藏了攝像頭 陸女考駕照作弊被逮

大陸重慶一名女子因為駕照考試屢考不過，在頭髮裡藏攝像頭企圖作弊，因後腦勺閃爍藍光引起考官注意被查獲...

抗疫護士睽違67天返家 家中慘況讓她看傻：老公做了什麼？

隨著中國大陸的疫情趨緩，前往湖北支援的各地醫護如今也陸續返家。從杭州前往湖北支援的嚴麗慧也是其中之一，回到家的第一天，看見老公將客廳打掃整齊，感動萬分的她，卻沒料到隔天會看見家中的慘況。

熱門新聞

髮冒藍光…原來藏了攝像頭 陸女考駕照作弊被逮

大陸已有14個城市人均GDP逾2萬美元 深圳直逼3萬美元

瑞幸造假爆雷 陸資赴美IPO開始大舉撤退

武漢醫生確診肝受損變「黑面」 3個月治療白皮膚回來了

沈富雄：蔡有四大牽制 就職談話不需太期待

深圳、無錫 人均GDP超越台灣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。