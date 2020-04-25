奇「疫」亂世界 港澳怪事多

中國傳統庚子年本就不是好年，加上十分奇形怪狀的病毒疫情，世界大亂之下，港澳地方怪事天天都有，連走私、偷渡之類都怪事成籮。

走私在香港本不是怪事。香港是自由港，港澳和廣東沿海百年走私，無數發財。但香港海關新近通報一起走私大案，還是被稱為怪事。那是前些天夜晚，海面狂風大雨中，走私集團走私凍肉到內地，被海關行動破獲，檢獲160公噸走私凍肉，拘捕15人，成為香港海關今年破獲最大宗海上凍肉走私案。

這走私的事何怪之有？原來有兩怪，一是香港不產肉，原來都由內地走私便宜肉類進香港賺錢，自中美貿易戰後，反過來了，由香港走私進內地；二是過去走私進內地主要是名貴海鮮，現在走私的凍肉是雞翼雞腳、豬肉豬蹄及內臟，而這次是凍牛肉，據說成功走私後可避關稅及增值稅9%至79%。

香港走私走得奇怪，澳門那邊新近則有偷渡怪聞。澳門司警24日破獲一個走私集團，以快艇載偷渡者由珠海進澳門，每次收費2萬3000人民幣。

廣東沿海偷渡到香港澳門，不管是打黑工還是賣淫，都是尋常事，但這回被稱為怪事，是偷渡集團的新生意。由於內地賭客忍不住賭癮，疫情期間又有兩地檢疫措施，進出都要檢疫14天，只好找偷渡集團。而偷渡賭客的新生意，據說開張已一個月。

走私偷渡都是黑夜的營生，但白天正常行動，也將出現新奇景，那就是遊行。香港馬上就有兩場傳統節目的遊行，一是五一的勞工遊行，一是六四大遊行。香港工黨副主席李卓人說，已向警方申請在五一勞動節發起遊行。

這遊行一旦成事，將比較有趣，就是在限聚令下，將強調「社交距離」四個字，意味著最多4人一組，然後要接開距離1.5米。如果人一多，那遊行在時間上就是馬拉松了。

港澳怪事多，多到入夏後老天爺也要來湊熱鬧。香港天文台台長鄭楚明預警，香港今年將面對更強勁的颱風，更暴烈的大雨，更惡劣的天氣變化，又特別點出，香港將出現怪風。

這怪風名叫「石湖風」，那是一種強勁的陣風，可能突然掠到，通常伴隨著特大暴雨、猛烈雷暴甚至龍捲風，風速每小時逾百公里，風力又強到陸上足以吹倒街邊大樹，海上足以吹翻船。一般來說，怪風來臨就在這春末夏初，過去20年間有兩度出現，都在5月9日。