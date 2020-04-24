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髮冒藍光…原來藏了攝像頭 陸女考駕照作弊被逮
大陸重慶一名女子因為駕照考試屢考不過，在頭髮裡藏攝像頭企圖作弊，因後腦勺閃爍藍光引起考官注意被查獲。
據快科技報導，重慶江津日前在科目一考場，一考生後腦勺隱約閃爍藍光引起考官的注意；隨後該名考生被帶到辦公室進行調查。經調查，該名考生原來戴了一頂假髮，裡面暗藏作弊「高科技」。
報導說，原來這名女子假髮裡面是一套作弊設備，假髮前面有個攝像頭，對考試頁面進行拍攝，然後通過後腦勺的一個無線傳輸設備，將考試頁面傳輸給後台。
作答之後，然後利用考生耳朵裡面一個很小的無線耳麥，將答案告訴給考生。
據報導，該考生41歲，此前曾參加過2次科目一考試，均未通過，於是動起了歪腦筋。
最終，該女子被處以禁考1年的處罰。
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