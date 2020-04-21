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抗疫護士睽違67天返家 家中慘況讓她看傻：老公做了什麼？

聯合新聞網 / 綜合報導
前往湖北支援抗疫的護士返家，看見老公為自己整理的客廳感動萬分，殊不知家中其他地方已經亂成一團。圖／人民日報
前往湖北支援抗疫的護士返家，看見老公為自己整理的客廳感動萬分，殊不知家中其他地方已經亂成一團。圖／人民日報

隨著中國大陸的疫情趨緩，前往湖北支援的各地醫護如今也陸續返家。從杭州前往湖北支援的嚴麗慧也是其中之一，睽違67天回到家的第一天，看見老公將客廳打掃整齊，感動萬分的她，卻沒料到隔天會看見家中的慘況。

根據人民日報報導，嚴麗慧返家當日，發現丈夫不但將客廳收拾得乾乾淨淨，還為她準備了蛋糕，歡迎她回家，讓她感動不已。然而，隔天起床後，嚴麗慧打算從婆婆的舊房間整理一些衣服，打開房門一看，才發現這間臥室裡擺滿了沒有收拾的衣服。

之後她走進廚房之後更驚訝，廚房裡不但有腐爛的水果，冰箱裡還放了沾滿泥土的蕃薯，甚至窗台上的植物也大多乾枯；家裡的其他房間也多半沒打掃過，有些還積起了灰塵。讓她哭笑不得地在微信上發文：「67天，張同學除了把自己和幾條魚養活了，其他都死了，特別想知道這是怎麼做到的。」她還補充道，「同事說我昨天活在童話裡，今天活在現實中。難怪老公今天一早就安安靜靜上班去了！」

護士發文發現家中許多食物發霉。圖／人民日報
護士發文發現家中許多食物發霉。圖／人民日報

前往湖北支援抗疫的護士返家，發現房間裡堆滿未整理的衣物。圖／人民日報
前往湖北支援抗疫的護士返家，發現房間裡堆滿未整理的衣物。圖／人民日報

嚴麗慧的發文也引起了許多網友共鳴，紛紛留言：「同款！忽然有種跟天下妻子們真實的心連心的感覺」、「同一個世界、同一款老公」、「這是標配版老公，高配畢竟少數」，也有網友表示，這樣的男人其實都是被妻子寵壞了；不過也有網友稱自己家裡的家事都是由老公做的，「從來不打掃衛生也不燒飯的我默默飄過，婚齡10多年的老阿姨，覺得世界上有種萬能的生物叫『老公』」。

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