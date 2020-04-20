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已婚男師不滿被分手 拿刀刺死19歲女大生

香港01 / 向樂高
男師不滿分手拿刀刺死女大生。圖片來源／微博
男師不滿分手拿刀刺死女大生。圖片來源／微博

師生戀一向都是禁忌之戀，但想不到更會賠上性命。內地一名19歲女大學生，去年9月，在安徽蕪湖市安徽工程大學校門外被刺十多刀死亡，兇手竟是同校33歲已婚男教師，他和女學生相戀多個月，更多次威脅「你分手，我就不讓你拿到畢業證，考試肯定讓你掛科。」

事發在去年9月19日，案件近日於蕪湖市人民檢察院開審，檢察院的起訴書中表示，死者19歲女大學生涵涵（化名）被同校33歲姓郭的男教師尾隨至安徽工程大學小北門外，涵涵欲乘計程車離開，郭男追至馬路中間便以匕首刺向涵涵頸部、胸腹部、背臀部、四肢等部位達數十刀。警員接報到場拘捕自殺未遂的郭男，而涵涵送院後因搶救無效而死亡，郭男被控故意殺人罪起訴。

據了解，涵涵和郭男2019年2月一個大學課程上結識，他們分別是學生及老師，其後相戀，不過郭男其實早有家室妻子是同一個學校的輔導員，還有兩個孩子，直到5月才和妻子離婚。

涵涵母親謝女士表示，郭男控制慾強，「女兒的手機隨時要檢查，還不允許她和別的任何男生交流。」涵涵也留意到郭男的問題，不過當她一提分手，郭男就威脅她，「你分手，我就不讓你拿到畢業證，考試肯定讓你掛科。」從郭男和涵涵的QQ聊天截圖，可見郭男就「我給其他人最多七十多分，給了你九十多分，這樣你就能拉開與其他人的距離。如果不出意外肯定能拿獎學金。」

去年6月，涵涵再與郭男說分手，卻被郭男毆打，手、頭上、脖子都有瘀青，後來在民警介入下，兩人簽了民事調解書，涵涵表示不追究郭男的民事責任，也不要求賠償，兩人和平分手。

不過，郭男仍不斷騷擾涵涵，多次以自殺相逼，涵涵就曾向媽媽表示，「他現在越來越得寸進尺，不理他反而不對了，太噁心了」、「他又要死了，說我不好好和他說話」、「他一直到死都要纏著我了」。直至事發當日，郭男因復合不果，竟懷恨在心殺害涵涵。

郭男本身曾被大學評為「我心中的好老師」，他的課亦受到不少學生好評，不過前妻卻指他轉到該校任職後就已經有變化，少與家人交流亦都有很多時間留在學校，郭男甚至認為前妻很沒趣，兩人早已沒有感情。涵涵身邊的人說，她對未來一直都有規劃，希望可以出國留學所以有努力學好英文，從小一直都是一個善意的女孩，即將在溫書準備考大學的時候，看到樓下有流派貓狗都會跑下去餵。

出事前的5天是中秋節假，涵涵與其他人外出去玩，等車的時候還被看到手中拿着試題，正在做練習，玩完一天之後她還說「之後再也沒有他的課了，我要和他徹底斷了，開始新生活」。

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文章授權轉載自《香港01》

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