稱自己「這輩子不可能打工」 竊賊出獄有公司捧800萬搶人

曾因「這輩子不可能打工」言論走紅的男子周立齊，4月18日「第四次」出獄。和一般出獄者不同的是，等在門外的除了家人，還有30多家開著豪車、喊出200萬價碼的網紅經紀公司代表搶著要和他簽約，他們說，不會讓周立齊「打工」，而是要把他「當做老闆來做」。

1984年出生的周立齊，2007年至2015年期間因盜竊電動自行車等物品，四次入獄服刑，4年多前，手被銬著的周立齊面對鏡頭時說：「打工這方面，打工是不可能打工的，這輩子不可能打工的。做生意又不會做，就是偷這種東西，才能維持的了生活這樣子。」在網路爆紅，網上陸續出現以周立齊命名的貼吧、微博、抖音話題和他的表情包、頭像T恤等，紅星新聞形容周立齊的故事儼然成了「傳說」。

報導指出，出獄這天，除了他的堂哥和朋友，還有網紅經紀公司、直播平台的人到現場，喊出200萬簽約、綜合開發、直播提成、保時捷和瑪薩拉蒂跑車的轟鳴聲，現場相當熱鬧。

網紅孵化公司：希望和他簽約後綜合開發

四川成都一家文化傳媒公司代表前一天就到了柳州等周立齊出獄，「希望和他簽約後綜合開發」。南寧當地的網紅直播公司人員和周立齊的兄長同來，他們也滿懷希望想與周某簽約，進行直播的策劃操作。一輛瑪薩拉蒂和一輛保時捷敞篷跑車載著七、八個年輕人也主動和周立齊的兄長搭訕說，他們從事網紅孵化，考慮到周立齊「不可能打工」，所以他們提出「合作」，「做直播，扭轉他的思想，當做老闆來做」，「我們要改造他」。

周某的一個兄長表示，目前為止已經有30多家類似的公司接觸過他們家屬，甚至還有人開著法拉利、布加迪等跑車到他們村去的，200萬、300萬（約新台幣800、1200萬）的簽約價都有人提過。

不過，大家都沒有見到周立齊。監獄方面說，考慮到疫情防控，周立齊已於當天早上6點半由戶籍地司法所接回。

對於網紅公司爭相欲與周立齊簽約，有網友批評：「一個曾因為搶劫、盜竊入獄的人，做直播合適嗎？」也有網友認為，即使是有前科的人，也有重新開始的權利。還有網友為周立齊直播出主意，讓他直播帶貨賣電動車，發出正能量的聲音，「不要再違法了。」更多網友的疑問是：「直播也是打工，周立齊會去嗎？」

報導引述周立齊的兄長說，周立齊小學只上到三年級，但很有頭腦，「他以前捉蛇、捉青蛙賣，能比別人多出幾倍」，他的招牌鬍子還在，弟弟也知道自己在網上很「紅」，「他懂的。」令他惋惜的是，弟弟走上社會後，「沒有遇到好人引導他走上正途」。

對於周立齊創造的「傳說」，司法所表示，將「重點關注」周立齊，以幫其更好融入社會。

另南國今報報導，周立齊出獄，也讓廣西或南寧的電動車主一陣恐慌，爭相走告：「保護好你的電瓶」，因為周立齊專偷電動車。有人甚至kuso「全球追緝大片《今瓶沒》於今日在柳州上映，請看管好你的電動車！」

周立齊專偷電動車 語錄曾改編成歌曲

報導說，周立齊是南寧人，判決書顯示，周立齊在2007年至2015年先後因盜竊罪、搶劫罪「四進宮」。因周立齊專偷電動車。一提到周立齊和廣西或者南寧的電瓶車，不少人就又好氣又好笑，還有人把他的語錄改編成歌曲。

這幾年關於周立齊「表情包」創作也層出不窮，「周立齊偷電瓶」也不斷困擾著南寧和廣西的電動車主，有人擔心到特別注意周立齊的出獄日，在他出獄之前就先互相提醒、預告。有網友則嘲諷：「當我看見你的車，你就可以走路回家了」、「忘掉他吧，我偷電動車養你」、「等下你電瓶就不見了」。

「大片《今瓶沒》於今日在柳州上映，請看管好你的電動車！」是網友自製的海報，警告車主「『那個男人』要出獄了！」許多車主耳邊仍是周立齊那句「「打工這方面，打工是不可能打工的，這輩子不可能打工的。」認為只要周立齊繼續不打工，車主們的電瓶就沒有安穩的一天。

周立齊的名言還有這一句：「進看守所感覺像回家一樣，在看守所裡的感覺比家裡感覺好多了！裡面個個都是人才，說話又好聽，我超喜歡裡面的！」有網友寄望周立齊第四次出獄之後，能夠洗心革面，重新做人，別再回看守所去找他的「人才」和「家人」了。但最重要的還是「電動車要好好保管的喲」。