人人留家抗疫變廚神！超市義大利麵醬一罐難求剩 「茄汁牆」嚇壞網友

在新冠肺炎（COVID-19）疫情下，大部分人選擇留家抗疫，但長時間在家中百無聊賴，只好寄情製作料理和烘焙。最近有住在香港將軍澳的居民到超市購物時，便感受到這股煮食風潮，看到整排貨架清一色都是茄汁，其他義大利麵醬則「消失」。不少網友紛紛附和，表示近日「一罐難求」，似乎人人都留家變廚神。

該網友在facebook群組「將軍澳主場」上傳照片，稱日前到超市意外看到「茄汁陣」而大嚇一跳，形容原本擺放義大利麵醬的地方，清一色變了茄汁。貼文吸引不少「同路人」留言，表示最近因為疫情，人們多了時間留在家中，「全世界在做義大利麵」，或者甜點、焗麵包等料理，導致麵粉、千島醬等醬料長時間被掃光。

許多網友大吐苦水，指自己近日走遍超市，「好多地方真係一罐都沒有」、「早上去排隊連意大利麵粉都難買到」、「麵粉搶完今天只剩醬」。有人甚至推算，繼蛋糕、意大利麵粉風潮過後，pizza將成為在家抗疫的新食物，尤其會是主婦的最新「抗疫日常」。

延伸閱讀：

【新冠肺炎】瑞典索菲婭王妃到醫院協助抗疫 負責打掃消毒設備

日本首相「後院失火」 夫人不顧疫情參拜神社挨批

文章授權轉載自《香港01》