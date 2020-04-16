女兒偷養「古曼童」每天凌晨燒香供奉 母打開衣櫃嚇傻

三更半夜突然有燒香味道，偷看女兒房間，發現她竟在供奉詭異娃娃，這畫面相信會令家長嚇個半死！中國媒體報導，最近有家長發現讀中學二年級的女兒在家裡偷養形象詭異的「古曼童」，每晚準時點蠟燭燒香供奉，嚇壞家人。報導更發現中國有不少中學生在養，網購平台很容易就找到古曼童、降頭粉一類物品，有中國律師指，相關賣家或已構成非法經營罪及詐騙罪。

《澎湃新聞》報導，中國一名家長韓女士近日晚聞到燒香味，有晚她走入女兒婷婷房間，發現她在衣櫃藏了一個奇怪娃娃，「滿臉畫著符號，旁邊擺放著一瓶油和一瓶粉，還有一幅裸女圖，當時我們家裡人都嚇壞了」。女兒直認自己養「古曼童」，透露最近一個月晚上12時都會點蠟燭、燒香、獻上飲品作供奉及與娃娃對話，而放在古曼童一旁的是「降頭粉」。

韓女士發現古曼童是東南亞民間嬰靈信仰，也稱「金童子」，製成後由法師加持，部分聲稱有混入小孩骨灰、骨頭等，類似於中國人稱的「養鬼仔」，大驚之下馬上丟光相關物品。婷婷稱自己常逛中國的「古曼童吧」，裡面有很多中學生，這些貼吧中曾有人分享，只要考試時放古曼童在口袋，腦子會突然冒出答案。

韓女士在吧內發現賣家很謹慎，除古曼童外還有佛牌、迷情蠟燭、降頭粉等，索價高達幾千元，更會組織群組內的人凌晨一起念咒「共修」。她查問下發現婷婷已花了近5000元人民幣（新台幣約2.1萬元）購買這些物品，而且降頭粉已用過。女兒拒絕透露使用細節，但稱所買的降頭粉叫「神內鴉妃」。韓女士調查得知這是一種類似「迷情藥」的粉末，她剛好懷疑女兒有戀愛跡象，這些產品購自閒魚平台，只是事件傳出後，中國很多關於「古曼童」的貼吧已經無法查看。

網購平台的賣家甚至稱，古曼童曾「墳場入靈」、「有靈體」、「有孕婦胎肉」，「內鑄賓靈碎骨」，形容成許願靈物作招徠，又指降頭粉只要放於他人食物中，便可令對方言聽計從，甚至能製成巧克力狀「方便使用」。中國多個網購平台，包括淘寶、閒魚、拼多多回覆陸媒記者查詢時，稱已發現有人賣迷信產品，會盡快下架處理；目前淘寶上已無法搜出「古曼童」、「降頭粉」等商品。

湖南金州律師事務所合夥人律師邢鑫認為，賣家或已構成非法經營罪及詐騙罪，因為國家雖保護合法宗教信仰，但禁止「迷信活動」，古曼童可以作為吉祥物，但若被宣傳有「靈體」、許願有奇效，就屬違法。而降頭粉根本是巫術產品，也應禁止售賣，另若產品經代購方式賣到國內或國外，更涉嫌走私罪。

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文章授權轉載自《香港01》