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醫院超載非一日之寒？疫情爆發前的馬國醫療能量

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用廁紙扮熔噴布 湖北公安查獲4600萬個假口罩價值近億人民幣

香港01 / 記者李納德／報導
湖北執法部門檢獲一批假口罩，熔噴布層是廁紙。圖／封面新聞
湖北執法部門檢獲一批假口罩，熔噴布層是廁紙。圖／封面新聞

新冠肺炎（COVID-19）在全球肆虐，有能力生產防疫物資的廠商都想盡方法加大產量抗疫，可惜仍有黑心商家一心發「災難財」。近日，湖北仙桃執法部門公布疫情爆發以來，已經搗破273家黑心工廠，檢獲近4600萬個黑心口罩，市值近億元人民幣。執法部門更發現工廠用廁紙扮熔噴布，一點火馬上燒着，而且滲水問題嚴重，根本無法阻隔病毒。

大陸媒體報道，自疫情爆發以來，湖北仙桃的執法部門已搗破273家大小黑心工廠，檢獲達4600萬個黑心口罩。日前公安局、市場監察局等執法部門在檢查行動中，檢獲大批用廁紙做的口罩。

市場監管局人員檢查口罩，剪開發現內層根本是廁紙，縫隙透光質地很薄，滲水問題嚴重，倒一點水上去馬上「水如雨下」，正常情況下合格口罩幾乎不滲水。執法人員再用合格熔噴布示範，用火燒會溶化但無法點燃，不會起火，相反黑心口罩的「熔噴布」一點就燃起大火，實際上是用衛生紙代替的。

檢查人員用火燒假口罩口間夾層，結果一點着火。圖／封面新聞
檢查人員用火燒假口罩口間夾層，結果一點着火。圖／封面新聞

執法部門指疫情期間已扣押這類不合格口罩4600多萬個，涉案黑心口罩的市值近1億元人民幣（約台幣4億）。市場監察局指，疫情期間口罩重要原料熔噴布嚴重短缺，黑心廠商無法取得，轉用其他紙製品替代，例如廁紙，當局強調這些用廁紙做的口罩無法隔絕病毒。

稽查人員剪開黑心口罩，和合格口罩做對比。圖／封面新聞
稽查人員剪開黑心口罩，和合格口罩做對比。圖／封面新聞

全球醫療物資短缺下，多國都在搶購物資，大陸早前多次傳出防疫產品質量欠佳的問題，歐洲多國都曾投訴，例如指中國製的病毒試劑準確率過低、荷蘭採購的60萬個中國口罩被驗出過濾效果欠佳，要求退回。

湖北執法部門日前檢獲一批廁紙口罩。圖／封面新聞
湖北執法部門日前檢獲一批廁紙口罩。圖／封面新聞

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文章授權轉載自《香港01》

口罩 衛生紙 新冠肺炎

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