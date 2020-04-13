受疫情波及失業 陸男搭帳棚露宿野外3天

新型冠狀病毒肺炎對經濟已帶來一定負面影響。在重慶，一名在荒山上搭帳露宿3晚的男子，被警察發現時坦言，自己受疫情影響沒找到工作，又將積蓄花光，只好露宿野外。

4月5日，重慶男岸區警方接報稱山上有人，便派警員前往調查。到達山腰後，警員發現草地上鋪有草蓆和一個帳篷，一名男子在裏面睡覺。

詢問後得知男子姓楊，現年30歲，曾在外打工做廚師，但最近受疫情影響沒找到工作，又將身上積蓄花光，便決定在山上搭帳篷居住，直到被發現時已過了3晚。

警員之後聯絡楊男的親屬，決定把他送到其姨媽家中，同時和他作出一個「兩年之約」，要求楊男兩年後到派出所匯報兩年的工作情況。警員稱，希望用這個約定給他生活帶來希望，不要荒廢這兩年。

網民熱議：

「我身為底層人員，太感同身受了！雖然我沒住荒山不過也差不多了。」、「哎，今年真的難啊。」、「每個企業的未來都生死未卜，誰敢輕易招人。」、「30歲沒有一點積蓄。」、「失業的還能領失業金，應屆畢業生還沒入職就被放鴿子更難，找不到工作天天吃家裡的壓力也很大。」

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文章授權轉載自《香港01》