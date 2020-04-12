大陸清純系Coser甜美童顏 高顏值Cosplay造型引爆62萬粉絲

Coser大多都以可愛風格示人，每看到他們都會令人內心融化！中國籍Coser櫻群（Sakur.gun）以清新可愛風格在Cosplay界打出名堂，即使偶爾以便裝打扮拍照打卡，都有鄰家女孩的感覺！

現年21歲的櫻群於加拿大生活，就讀於安大略藝術設計學院（Ontario College of Art and Design）。圖／IG 《sakura.gun》

現年21歲的櫻群於加拿大生活，就讀於安大略藝術設計學院（Ontario College of Art and Design），她將於本月16日踏入22歲。別看她年紀輕輕， Coser經驗相當豐富，更在Instagram上累積近62萬粉絲，人氣十足！

由於櫻群擁有一對水汪汪的大眼睛，配上櫻桃小嘴及瓜子臉，與其清純可愛的鄰家女孩風十分相襯。圖／IG 《sakura.gun》

由於櫻群擁有一對水汪汪的大眼睛，配上櫻桃小嘴及瓜子臉，與其清純可愛的鄰家女孩風十分相襯。她在IG上除分享百變Cosplay寫真，也不時分享日常生活打卡照，當她穿上家居服或便服，擺出萌爆pose輕鬆俘虜不少粉絲的心！

櫻群不時分享日常生活打卡照。圖／IG 《sakura.gun》

別看櫻群年紀輕輕， Coser經驗相當豐富，更在Instagram上累積近62萬粉絲。圖／IG 《sakura.gun》

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文章授權轉載自《香港01》