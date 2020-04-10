遊戲角色取名「武漢肺炎」 慘遭大陸玩家追殺圍剿

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，現在連病症名稱都會引起爭議。線上遊戲《最後的綠洲》因有台灣玩家將角色取名為「武漢肺炎」，結果引起許多大陸網友不滿，憤而在遊戲中追殺。

有網友於「巴哈姆特」發文分享，表示朋友的角色名稱取名「武漢肺炎」，就算在遊戲中沒有招惹其他玩家，但中國玩家見到這角色便上前圍剿，最後他於文末提到「真的不誇張，總共50幾人在追殺」。

有趣的是，每次只要「武漢肺炎」這個角色殺死一個人，畫面就會彈出「XXX死於武漢肺炎」的句子。該名網友強調，他的朋友完全沒有招惹到其他人，只是「中國人看到他就砍，完全笑到噴淚」。

《最後的綠洲》的遊戲背景是已經停轉的地球，地表只有一小段空間可以居住生存，倖存的人類為了生存就需要不斷爭奪資源、領土及聯盟。而玩家的其一中個任務，就是收集資源，同時戰鬥及建立基地等等。

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文章授權轉載自《香港01》