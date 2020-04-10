武漢幼童77天首次出門 穿「太空保護衣」引路人圍觀

新型冠狀病毒肺炎疫情持續多月，但在內地逐漸緩和，「封城」兩個月多的湖北武漢市，亦已於近日逐漸解封。

在當地，一名幼童在家長帶領下，77天以來首次出門，因為穿著有如「太空衣」一樣的保護服，惹路人圍觀拍照。

4月8日，武漢正式「解封」，解除多個檢查站和離漢通道限制。一名已留在家77天的幼童，在母親帶領下首次出門。

這名幼童因為穿著有如「太空衣」一樣的防護服，在路上搖搖晃晃，樣子十分惹人喜愛，不少路人紛紛圍觀拍照。幼童見到那麼多人圍觀，則一臉懵圈地站著。他的母親則笑言，感覺他像是人生第一次出門一樣，原來世界上還有爹媽以外的生物。

網民熱議：「風霜中的孩子這次也長大了。」、「小時候我想當太空人。」、「哈像一隻小狗狗。」、「出倉感覺良好。」

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文章授權轉載自《香港01》