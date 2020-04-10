聽新聞
test
0:00 / 0:00
武漢幼童77天首次出門 穿「太空保護衣」引路人圍觀
新型冠狀病毒肺炎疫情持續多月，但在內地逐漸緩和，「封城」兩個月多的湖北武漢市，亦已於近日逐漸解封。
在當地，一名幼童在家長帶領下，77天以來首次出門，因為穿著有如「太空衣」一樣的保護服，惹路人圍觀拍照。
4月8日，武漢正式「解封」，解除多個檢查站和離漢通道限制。一名已留在家77天的幼童，在母親帶領下首次出門。
這名幼童因為穿著有如「太空衣」一樣的防護服，在路上搖搖晃晃，樣子十分惹人喜愛，不少路人紛紛圍觀拍照。幼童見到那麼多人圍觀，則一臉懵圈地站著。他的母親則笑言，感覺他像是人生第一次出門一樣，原來世界上還有爹媽以外的生物。
網民熱議：「風霜中的孩子這次也長大了。」、「小時候我想當太空人。」、「哈像一隻小狗狗。」、「出倉感覺良好。」
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言