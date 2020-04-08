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疫情期間只能待在家 兩童無聊竟拔斷14名車車標

聯合新聞網 / 綜合報導
大陸廣州有一對小兄弟因為不能去外面玩，竟然到社區的停車場折斷14輛名車的車標。圖擷自微博
大陸廣州有一對小兄弟因為不能去外面玩，竟然到社區的停車場折斷14輛名車的車標。圖擷自微博

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，大陸廣州有一對小兄弟因為不能去外面玩，竟然到社區的停車場折斷14輛名車的車標，父母回家後才發現家中有賓士、邁巴赫的LOGO，這才得知兄弟倆闖下大禍。

綜合陸媒報導，近日廣州番禺星河灣盛薈一名住戶傳出消息指出，他從社區物業管理處得知，社區裡有14台車的車標被折斷「受傷了」，還有3台車車標歪掉沒拔下來，而他在家中找到12個賓士、2個邁巴赫的車標，查看後發現都是硬生生被拔斷，估計全部都必須換新，於是緊急傳訊息向鄰居們道歉。

根據報導，「肇事者」的家長還在群組裡上傳兄弟倆下跪道歉的照片，而因為當事人未成年的關係所以沒有報警，父母也已經私下和車主們達成和解。消息一出有網友表示，正值疫情期間，許多孩子在家中用網路上課，家長沒時間照顧小孩，如何看管孩子成為許多家長最關心的事。

家長還在群組裡上傳兄弟倆下跪道歉的照片。圖擷自微博
家長還在群組裡上傳兄弟倆下跪道歉的照片。圖擷自微博

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