快訊

評／立委報案優先受理？警方為民代量身訂做的「特權流程」

快篩15分即知！國衛院、國防醫學院開發新冠肺炎快篩雛形

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遊客站高台拿杆綁肉挑釁動物 雲南動物園收費「釣老虎」遭轟

香港01 / 葉琪
遊客綁肉釣老虎。圖片來源／ youtube
遊客綁肉釣老虎。圖片來源／ youtube

中國大陸網上近日瘋傳一段影片，指在雲南昆明某動物園驚見另類互動項目「釣老虎」。在一個高台上，許多遊客手持長桿，垂下的長繩上綁有肉塊，高台下則有三隻成年老虎徘徊。高台沒有封閉式防護欄，遊客可輕易將身體跨出去，同時他們亦「不懷好意」，老虎難以得到食物，反而一直被上上下下挑釁戲弄。

據了解，涉事的動物園是雲南野生動物園，位於昆明市盤龍區灃源路清水河村，「釣老虎」就是其中一個園內收費項目，至今已經存在多年。有網民透露，每次的費用介乎20元（約85元台幣）至50元（約213元台幣）之間。但值得一提是，在動物園的官方網站上，並沒有列出該項目的介紹及收費標準。

有大陸傳媒向動物園查詢，接聽電話的工作人員承認有此項目，每次收費數十元，對象都是成年老虎。但被問到以此方式「釣老虎」是否危險時，工作人員強調現場會有人指導，並稱「老虎跳不上這麼高，也從來沒有跳上來過。」

上海復旦大學生命科學學院的青年研究員王放受訪時坦言，動物園推出此種項目「讓人難以接受的問題實在太多了」，一來在新型冠狀病毒肺炎疫情中，美國已有老虎確診的病例，「所以我們知道大型貓科動物是有可能感染新冠病毒的，並且可能成為中間傳染者」。此外，動物園的功能是教育、保護、科研、休憩，應該展示野生動物正常，合理的生存環境，「釣老虎」完全是展示以人類中心，把動物當成玩物的態度，「在我看起來是可悲可笑的，沒有任何積極的意義」，更甚者會使老虎長期處於衝動及緊張的狀態，影響健康。

事實上，雲南野生動物園的「釣老虎」項目早在2013年就被已招人投訴，當時動物園在官方微博上發文回應稱是要讓老虎多運動，並作為檢測捕食能力的方式，但同時亦承認「解釋和介紹工作不到位，今後定改正」。

延伸閱讀：

【免費入動物園】網上直播了解動物生態　走進全球十間人氣動物園

【新冠肺炎】乾咳兼食慾減退　紐約動物園馬來亞虎病毒檢測呈陽性

文章授權轉載自《香港01》

延伸閱讀

客狂咳叫外送錢放門外結帳 外送員問原因嚇歪立馬消毒

超傻眼！全公司就他沒去墾丁玩 網友一看笑翻「好邊緣」

正港台中人怎麼分辨？在地人「3個字」神解：8年改不掉

相關新聞

遊客站高台拿杆綁肉挑釁動物 雲南動物園收費「釣老虎」遭轟

中國大陸網上近日瘋傳一段影片，指在雲南昆明某動物園驚見另類互動項目「釣老虎」。在一個高台上，許多遊客手持長桿，垂下的長繩上綁有肉塊，高台下則有三隻成年老虎徘徊。高台沒有封閉式防護欄，遊客可輕易將身體跨出去，同時他們亦「不懷好意」，老虎難以得到食物，反而一直被上上下下挑釁戲弄。

湖北美食重出江湖…官員改行當直播、網友也拼單

隨著湖北逐步解封，恢復人流、物流進出。為幫助當地經濟恢復正常，當地政府官員等紛紛化身「推銷員」上陣直播叫賣當地物產；與此同時，各大電商平台也伸出援手，消費者更是呼籲「買光湖北貨」為湖北「拼單」。

中國網軍假訊息何處覓 眾文都指孫笑川

疫情下的中國網軍專題之一 新冠肺炎爆發後，社群媒體不時流傳「台灣疫情失控」假訊息。進一步翻查...

遊客爬香港4億年歷史「鬼手岩」拍照 網友怒斥超沒品

香港地方雖小，卻有世界級的奇岩怪石，不過一些遊人卻不懂珍惜。一名網民貼出相片，可見4名女子遠足時，爬上香港世界地質公園內的標誌、擁有4億年歷史的「鬼手岩」擺姿勢打卡，直斥她們「破壞大自然」，其他網民也深表認同，批評4人行為自私。

陸男拿廠房整堆口罩擦鞋 嗆「有錢任性」引公憤

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，中國大陸網絡近日傳出一則短片，片中男子在生產廠房裏手持大堆口罩擦鞋，更稱自己「有錢任性」。

超夯遊戲也能防疫 上海公安用《動物森友會》 宣傳戴口罩、提防外來者

新冠肺炎（COVID-19）瘟疫持續，很多人都避免外出社交，於是在家打遊戲就成為主要娛樂休閒活動。Nintendo Swithc獨佔遊戲《集合啦！動物森友會》（動物之森）（あつまれどうぶつの森）也是近期相當熱門的電動遊戲。連上海公安也用此遊戲宣傳防疫措施？

熱門新聞

夫婦同染疫住院 醫護騙「她手機壞了」 真相令網友爆哭

「紅二代」地產大亨任志強 正接受紀律審查和監察調查

任志強被中共逮捕調查

瑞幸咖啡啟動巨額理賠申請 大陸保險企業受牽連

武漢解封在即 中國民眾要求究責聲浪四起

滯留武漢台人母親過世 因身分遭註記仍未獲准返台奔喪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。