遊客站高台拿杆綁肉挑釁動物 雲南動物園收費「釣老虎」遭轟

中國大陸網上近日瘋傳一段影片，指在雲南昆明某動物園驚見另類互動項目「釣老虎」。在一個高台上，許多遊客手持長桿，垂下的長繩上綁有肉塊，高台下則有三隻成年老虎徘徊。高台沒有封閉式防護欄，遊客可輕易將身體跨出去，同時他們亦「不懷好意」，老虎難以得到食物，反而一直被上上下下挑釁戲弄。

據了解，涉事的動物園是雲南野生動物園，位於昆明市盤龍區灃源路清水河村，「釣老虎」就是其中一個園內收費項目，至今已經存在多年。有網民透露，每次的費用介乎20元（約85元台幣）至50元（約213元台幣）之間。但值得一提是，在動物園的官方網站上，並沒有列出該項目的介紹及收費標準。

有大陸傳媒向動物園查詢，接聽電話的工作人員承認有此項目，每次收費數十元，對象都是成年老虎。但被問到以此方式「釣老虎」是否危險時，工作人員強調現場會有人指導，並稱「老虎跳不上這麼高，也從來沒有跳上來過。」

上海復旦大學生命科學學院的青年研究員王放受訪時坦言，動物園推出此種項目「讓人難以接受的問題實在太多了」，一來在新型冠狀病毒肺炎疫情中，美國已有老虎確診的病例，「所以我們知道大型貓科動物是有可能感染新冠病毒的，並且可能成為中間傳染者」。此外，動物園的功能是教育、保護、科研、休憩，應該展示野生動物正常，合理的生存環境，「釣老虎」完全是展示以人類中心，把動物當成玩物的態度，「在我看起來是可悲可笑的，沒有任何積極的意義」，更甚者會使老虎長期處於衝動及緊張的狀態，影響健康。

事實上，雲南野生動物園的「釣老虎」項目早在2013年就被已招人投訴，當時動物園在官方微博上發文回應稱是要讓老虎多運動，並作為檢測捕食能力的方式，但同時亦承認「解釋和介紹工作不到位，今後定改正」。

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文章授權轉載自《香港01》