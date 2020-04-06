遊客爬香港4億年歷史「鬼手岩」拍照 網友怒斥超沒品

香港地方雖小，卻有世界級的奇岩怪石，不過一些遊人卻不懂珍惜。一名網民貼出相片，可見4名女子遠足時，爬上香港世界地質公園內的標誌、擁有4億年歷史的「鬼手岩」擺姿勢打卡，直斥她們「破壞大自然」，其他網民也深表認同，批評4人行為自私。

該網民在facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」發文，指4名中年女子在位於西貢黃竹角嘴的香港地質公園內，爬上具4億年歷史的「鬼手岩」拍照。相中可見，4人分別爬上「鬼手岩」頂擺起不同姿勢，有人叉腰，另一隻手指向天空；有人則雙手打開，展現大地在我腳下的氣勢。

樓主直斥相中人破壞大自然，「大自然萬物現態都來得不易，但奇怪只有人類先會自私破壞，四億年前古老岩石，躲在地質公園內一樣不放過」。雖然未能肯定相片是什麼時候拍攝，但樓主說「請翻查三月十九號人類活動記錄行為」，相信有關遊人是在3月19日到地質公園遊覽並拍下相片。

網民紛紛批評涉事女子行為過份，「很討厭自私沒大腦無恥的人類! 只會殘害大自然!」、「自私到死」、「感覺鬼手很慘，站在鬼手上的人太無知」、「以為好有型，卻不知自己正破壞我們香港的寶物」。

「鬼手岩」是香港世界地質公園重點地標之一，已有4億年歷史，由砂岩、粉砂岩、礫岩等碎屑沉積組成，因地殼褶曲露出地面，並風化侵蝕成現在的形態。地質公園的遊覽注意事項列明，遊人不得攀爬岩柱或踐踏遭受嚴重風化或侵蝕的岩石表面。早於2015年，有遊人發現「鬼手」其中一個「手指關節位」崩了一塊，懷疑因被攀爬而造成破壞。

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文章授權轉載自《香港01》