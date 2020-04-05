超夯遊戲也能防疫 上海公安用《動物森友會》 宣傳戴口罩、提防外來者

新冠肺炎（COVID-19）瘟疫持續，很多人都避免外出社交，於是在家玩電動遊戲就成為主要娛樂休閒活動。Nintendo Swithc獨佔遊戲《集合啦！動物森友會》（動物之森）（あつまれどうぶつの森）也是近期相當熱門的電動遊戲。就連上海公安也用此遊戲宣傳防疫措施。

上海市公安局官方微博發布影片，以遊戲《集合啦！動物森友會》（動物之森）宣傳防疫措施、提醒大眾提防「外來輸入人士」。

角色通關前都要戴上口罩，關口會有戴口罩的公安和身穿全套保護衣的人員。圖／微博

影片內只見《集合啦！動物森友會》角色乘航班登島，島上有標句「外防輸入、內防反彈」提醒注意外地輸入的確診個案。角色入島前需接受保安和防疫檢查。

提醒角色須遵守14日強制隔離的規定。圖／微博

保安人員不敢輕忽提醒角色須遵守相關規定。圖／微博

一些網友覺得上海市公安局的做法有創意，但另一些懷疑公安是學習上海消防以《集合啦！動物森友會》宣傳。部分網友更笑稱上海公安是在為Switch和遊戲賣廣告。

部分網友更笑稱上海公安是在為Switch和遊戲賣廣告。圖／微博

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文章授權轉載自《香港01》