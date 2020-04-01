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公園內多出兩塊新墓碑 民眾見「死亡時間」毛骨悚然

聯合新聞網 / 綜合報導
若是在平常走動的公園內，突然發現有人立了兩塊新墓碑，會做何感想？擷自荔直播影片。
若是在平常走動的公園內，突然發現有人立了兩塊新墓碑，會做何感想？擷自荔直播影片。

若是在平常走動的公園內，突然發現有人立了兩塊新墓碑，會做何感想？在大陸江蘇蘇州崑山的一座公園內，3月26日被早起運動的民眾發現，原本空矌的草地上竟立了兩塊墓牌，且貼有「死者」的照片，一看墓碑上的死亡時間和立碑的時間，讓居民更加毛骨悚然，立刻報警處理。

荔枝視頻報導，大陸公安到場處理後，針對墓碑上刻的名字欲尋找進一步資訊，竟發現「死者」的名字查無此人。且墓碑上刻的死亡時間是「2020年9月」，立碑時間則是「2020年秋天」，更加令人匪夷所思，公安近看墓碑，才發現墓碑底座是用發泡材料製成，且附近泥土看似也沒有被翻動的痕跡，這才恍然大悟原來這是假墓碑。

大陸公安原判可能是有人故意惡作劇，在調閱監視器後，發現25日即有輛貨車經過此地，司機下車後將墓牌放下，經循線查到該司機，司機才吐露這是某劇組的拍攝道具，整個墓牌採木料釘製，因當天拍攝完因人員調度有問題，才沒即時載走，原訂在隔天就會運走的墓碑，卻造成當地民眾恐慌，有目擊者稱，經過的民眾對墓碑指指點點，卻無人敢靠近它。

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