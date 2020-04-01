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淘寶買烘衣機僅用11日自燃成灰 他燒傷氣炸喊房全沒

香港01 / 安祖娜
港買家網購烘衣機只用11天就自燃。圖片來源／臉書
港買家網購烘衣機只用11天就自燃。圖片來源／臉書

網購是不少港人近日唯一消遣，足不出戶即能購物，不用擔心與人接觸會受感染。不過有網民分享恐怖網購中伏事件，指產自中國大陸的衣服烘乾機買回家使用僅11日，竟突然自燃燒成灰燼，樓主救火期間更意外燒傷手，對花錢買來火災感到非常憤怒。

「害我差點家都沒有了！」有網民昨晚（30日）於facebook群組「淘寶開心share」分享中伏經歷，指淘寶網購了一部座地式衣服烘乾機，本以為花費數百元能買來方便，不料乾衣機用了11日後竟然自燃，瞬間燒成一片黑色灰燼，只剩下鐵支支架。樓主更表示，救火時意外燒傷了手，大罵乾衣機令她幾乎連屋也燒掉。

根據樓主貼出的網購連結，賣家的介紹顯示，乾衣機雖產自內地，但品牌來自德國，生產嚴格執行德國標準，「專業與顏值必備」，每次可同時烘乾多年衣服，不但能選擇溫度，更能輸出2000W大功率，只需25分鐘便能乾透一般T恤及恤衫，而牛仔材質亦只需85分鐘就能乾透。至於安全方面，賣家聲稱乾衣機為防水防火設計，即使衣服掉落發熱線附近，只要到達一定溫度便會自動斷電。

帖文引來不少網購發燒友熱議，有人對乾衣機化灰的相片感到驚訝，直言是「不幸中之大幸」、「最緊要人無事」，又建議樓主向賣家投訴，而樓主其後亦留言表示已向賣家反映事件，客服回覆指未發生過同類事件，不過會向上司報告再作交代。

另有網民認為大功率或用電量高的大型電器始終不適合網購，指內地或外國的電壓與香港不同，即使使用轉插亦未必百分百安全，加上網購難跟進售後保養，一旦發生意外便追究無門，「上萬的產品不要在淘寶買，人家的規格不是為香港量身定做」、「其實電器真的不要省！香港貴室一定有原因的。請大家三思」。

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文章授權轉載自《香港01》

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